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04.12.2020 06:50
Рубрика: Власть

В России осудили стремление ряда стран политизировать вакцинацию от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Россия осуждает стремление некоторых государств политизировать пандемию коронавируса, включая вопросы распространения вакцины. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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Отсутствие солидарности может "отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер", - цитирует министра РИА Новости. Мурашко отметил, что необходимо сформировать портфель эффективных и безопасных вакцинных препаратов, а также обеспечить население планеты надежной защитой.

Глава Минздрава заявил о важности укрепления потенциала Всемирной организации здравоохранения. По его словам, такая работа уже ведется, и Россия примет в ней самое активное участие. Кроме того, наша страна вносит вклад в международные усилия по борьбе с COVID-19 на всех уровнях, оказывая помощь пострадавшим государствам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны ЕС выражают все большую заинтересованность в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". "Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров", - заявила дипломат на брифинге. Всего же на данный момент заявки на приобретение свыше миллиарда доз "Спутника V" поступили из более чем 50 стран.

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