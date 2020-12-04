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04.12.2020 09:13
Рубрика: Общество

Врач дал советы по содержанию животных при аллергии

Текст: Николай Грищенко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Эксперты расходятся во мнениях относительно причин аллергии. Некоторые теории включают в себя повышение уровня гигиены, снижение физической активности и влияние глобального потепления. Какой бы ни была причина, аллергия на домашних животных растет. В начале 90-х годов в пять раз больше людей проявляли аллергические реакции на кошек, чем в конце 70-х.

Как правило медики советуют при аллергии отказаться от домашних питомцев. Решить, так сказать, проблему радикально. Прежде чем подумать о том, чтобы попрощаться со своим питомцем, запишитесь на прием к аллергологу. Вполне может оказаться, что у вас нет аллергии на кошек, собак или попугайчиков, а она проявляется, например, на плесень, пыльцу или другие аллергены.

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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- Да, абсолютно на всех животных может быть аллергическая реакция, так как она возникает при контакте с белками, которые содержаться в слюне, моче и эпителии животных, - заявил kp.ru врач аллерголог-иммунолог Анатолий Бала.

Если аллергия все же наблюдается, то старайтесь не допускать питомцев в жилые комнаты, особенно с ковровыми покрытиями.Также пригодятся непроницаемые чехлы для подушек. Часто пылесосьте, чтобы избавиться от перхоти и пыли. Не допускайте питомца к мягкой мебели. Вычесывайте животное на улице и регулярно мойте его. После контакта смените одежду. И, хотя устоять может быть сложно, воздержитесь от объятий и поцелуев своего пушистого друга. Регулярно наблюдайтесь у врача.

Общество Здоровье

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