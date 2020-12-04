Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации от COVID-19

Никакой особой подготовки перед вакцинацией от коронавируса не требуется, рассказала главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

По ее мнению, главное - морально подготовиться. Нет и ограничений по питанию перед вакцинацией. "У нас сейчас даже и для забора крови таких ограничений нет, только при определенных показателях", - приводит слова доктора РИА Новости.

Шиндряева отметила, что приходить на вакцинацию нужно в нормальном психологическом состоянии, не надо ничего бояться. Питание тоже должно быть обычным. Нет никаких особых требований и по длительности сна.

Доктор напомнила, что здоровый сон составляет 7-8 часов. Это залог хорошего иммунитета и защита от инфекций. При этом перед вакцинацией у человека должна быть нормальная температура и отсутствовать респираторные заболевания. "Все остальное не является ограничением", - констатировала Шиндряева.