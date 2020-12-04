Выплата надбавок медикам в Беларуси сохранится до окончания эпидемии

Гарантии выплат надбавок сотрудникам белорусских медицинских центров, в которых круглосуточно продолжается борьба за жизнь пациентов с СOVID-19, подтвердил 4 декабря министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич. Их "выплата, согласно указу главы государства, производилась, производится и будет производиться, пока у нас не закончится эпидемическая ситуация", - пояснил министр, слова которого цитирует БЕЛТА.

Этот вопрос, по словам руководителя здравоохранения, является приоритетным наравне с обеспечением больниц и поликлиник лекарствами и средствами индивидуальной защиты. А именно их, добавил он, "в стране хватает в полном объеме. Более того, сформирован запас примерно на месяц, несмотря на достаточно интенсивную работу всех учреждений. Мы не видим проблем в этом отношении, потому что практически все средства защиты выпускаются на местных предприятиях", - пояснил министр.

Кстати, Минская область лидирует среди регионов по динамике роста запаса так называемых СИЗов для работников здравоохранения, сообщили в национальном профсоюзе работников здравоохранения. По данным технической инспекции труда, за неделю учреждения здравоохранения области более чем на треть увеличили запас медицинских масок, на 13% - медицинских одноразовых перчаток, на 8% - санитарной одежды. Запас средств индивидуальной защиты работников здравоохранения пополняется и в целом по стране, демонстрируя рост 5-10%, констатируют профсоюзные лидеры.

А по информации главного технического инспектора труда профсоюзов Людмилы Морозовой, в учреждениях здравоохранения в настоящее время в наличии имеется около 820 тысяч единиц санитарной одежды, свыше 550 тысяч защитных костюмов, 170 тысяч защитных очков, почти 1,3 млн респираторов и свыше 16,5 млн перчаток. Кроме того, в медучреждения поступило более 740 тысяч литров дезинфицирующих и антисептических средств.

Что касается официальной картины заболеваний коронавирусом в стране, то, по данным Минздрава, за последние сутки в Беларуси зарегистрированы 1774 пациента с COVID-19, выписаны 1647. За минувшие сутки выполнен 32 101 тест, а всего их в стране проведено 3 367 889.

Согласно официальной статистики, всего с начала пандемии в РБ были зарегистрированы 143 383 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровел 120 571 пациент, у которого ранее был подтвержден данный диагноз.

За весь период распространения инфекции на территории республики скончалось 1190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.