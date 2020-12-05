Экс-министр финансов Австрии приговорен к восьми годам за коррупцию

Бывший министр финансов Австрии Карл-Хайнц Грассер был приговорен к восьми годам тюремного заключения за участие в громком коррупционном скандале. Грассер отрицает правонарушения и заявил, что подает апелляцию, сообщает ВВС.

Грассер был признан виновным в пятницу в хищении, получении взяток и фальсификации улик в сделке по продаже тысяч квартир, находящихся в государственной собственности. Речь идет об откатах на сумму более девяти миллионов евро. По этому громкому делу проходило 14 человек, которым предъявлены многочисленные обвинения, включая отмывание денег, мошенничество и фальсификацию доказательств. Приговор был основан на показаниях сотен свидетелей и прослушивании телефонных разговоров, сообщает AFP. Грассер стал самым молодым министром финансов в истории страны в 2000 году.

Как заявила сторона обвинения, Грассер и посредник передали информацию о торгах в рамках схемы приватизации 60 тысяч принадлежавших государству квартир, что, в свою очередь, позволило дружественной им фирме подать более выгодную заявку. Консорциум приобрел квартиры за 961 миллион евро - три года спустя они были оценены в два раза больше. Доля министру затем была разделена на три банковских счета в Лихтенштейне. Судья Марион Хохенекер заявила: "Тем, кто честно ведет бизнес, не нужны счета в Лихтенштейне". Она добавила, что успех победившего участника торгов "был достигнут за счет подкупа и стал возможен только из-за умышленного злоупотребления властью" бывшим министром финансов.

Как выяснилось в суде, победившие участники торгов также заплатили один процент от покупной цены - 9,6 миллиона евро, экс-генеральному секретарю "Партии свободы" Австрии Вальтеру Мейшбергеру и лоббисту Питеру Хохеггеру, которые оказались на скамье подсудимых и были приговорены к тюремному заключению.