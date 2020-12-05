Эксперт рассказал, какие продукты подешевеют в следующем году

Цены на основную продукцию АПК в следующем году в целом останутся в рамках сезонных трендов, считает руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов.

По мнению эксперта, меры Минсельхоза по регулированию рынков позволят стабилизировать и снизить цены на подсолнечник и пшеницу. Сейчас они выросли, что отразилось на продуктах их переработки и в конечном итоге на розничных ценах.

Цены производителей хлеба и хлебобулочных изделий за год выросли на 4-6%, а в рознице - на 9%. "Такой рост обусловлен не только ростом цен на муку, - считает Авельцов. - В структуре себестоимости хлеба мука составляет лишь порядка 20%. В структуре розничной цены около 50% приходится на затраты, связанные с процессом производства: электроэнергия, тепловые расходы, оплата труда". При этом цены на теплоэлектроэнергию по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 6%, тепло подорожало на 3%. Подорожало и оборудование для производства хлебобулочных изделий. Поэтому в следующем году эксперт ожидает "снижения давления зерновой составляющей на розничные цены хлеба".

Дмитрий Авельцов напомнил, что в прошлом сезоне подсолнечного масла мы экспортировали более 65% объемов производства. Поэтому цены на внутреннем рынке на растительные масла напрямую зависят от мировых. А они на подсолнечник и масло уже на 60-70% выше прошлогодних, отмечает эксперт. По его оценке, основной рост цен на масло уже прошел, и дальше многое будет зависеть от того, какая погода сложится в Южной Америке для сева сои. Кроме того, непонятно, как сложатся мировые цены на нефть, которые также влияют на стоимость растительных масел.

Рост цен на молочные продукты по сравнению с прошлым годом остается в рамках инфляции. "К концу года в преддверии новогодних праздников на полках магазинов традиционно могут более заметно подорожать сыры и сливочное масло. Однако дальнейшего существенного роста цен на молочные продукты вряд ли стоит ожидать ввиду чувствительного к ценам потребительского спроса", - считает эксперт.

Сахар в последние годы снижался в цене и к концу прошлого сезона цены достигли минимальных значений. Причина в том, что в 2019 году аграрии слишком много собрали сахарной свеклы. Сахара было произведено на 1,3 млн тонн больше, чем нужно для внутреннего потребления. В этом году аграрии серьезно сократили посевы свеклы, на это наложилась неблагоприятная погода. И цены вернулись к среднему уровню. "Рынок уже сейчас начал стабилизироваться на фоне поступления продукции из свеклы нового урожая. Уже несколько недель отмечается снижение цен производителей. Рост потребительских цен также замедлился и в дальнейшем можно ожидать снижения цен и в рознице", - считает эксперт.

Цены на мороженую рыбу в рознице сейчас в среднем на 5% превышают прошлогодний уровень. По мнению эксперта, росту цен способствовало снижение в 2019 году вылова и добычи морских водных биоресурсов. "В следующем году относительно цены каких-то повышательных трендов, кроме сезонности и курсовых колебаний, мы пока не видим", - комментирует Авельцов.

По мнению эксперта, в ближайшее время может сохраниться временное снижение цен на мясо птицы и свинину - в случае, если не удастся отправить излишки продукции на экспорт. Их мы тоже производим больше, чем потребляем внутри страны. По оценке эксперта, цены производителей свинины в следующем году могут снизиться на 5%. Похожая ситуация складывается и с мясом птицы. Большие объемы производства на фоне полной обеспеченности внутреннего рынка периодически приводят к излишнему давлению на цены. Но при этом резкий рост предложения свинины с низкой стоимостью заставляет производителей мяса птицы также снижать стоимость своей продукции. А цены на говядину не растут, поскольку их ограничивает невысокий потребительский спрос на мясо высокого ценового сегмента. Если повышать их, потребители будут смотреть в сторону более дешевых видов мяса, в первую очередь - птицы. Потребление говядины уже снизилось с 18 до 14 кг в год на душу населения, и остается стабильным последние несколько лет, говорит Авельцов.

Между тем, роста цен на продукты в преддверии праздников из-за ажиотажного спроса избежать не удастся. Дмитрий Авельцов отмечает, что в декабре цены на овощи, фрукты, мясные продукты, рыбу, яйца, сыр, масло и другие традиционные продукты для новогоднего стола вырастают, как правило, на 10% и более. Затем спрос падает, цены возвращаются на предыдущий уровень. "Такая ситуация наблюдается каждый год, и этот не станет исключением", - считает эксперт.

Также есть риск повышения цен на российские вина. В этом году из-за вступления в силу нового закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает использовать импортные виноматериалы для изготовления российского вина, наблюдается значительный рост спроса на виноматериалы отечественного производства. "Мы ожидаем, что это может привести к повышению цен на российские вина. С другой стороны, это будет стимулировать активную закладку новых виноградников. В перспективе объем производства сырья вырастет, что будет способствовать росту производства и снижению цен на отечественное вино", - пояснил эксперт.