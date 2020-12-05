Европейские дипломаты высоко оценили достижения КНР в искоренении бедности

Работающие в Китае европейские дипломаты высоко оценили достижения КНР в борьбе с абсолютной бедностью. Послы Чехии, Словакии, Албании, Боснии и Герцеговины отметили, что в Китае живет более 1,4 миллиарда человек, поэтому достижение задачи искоренения бедности - это огромный исторический успех.

По словам дипломатов, опыт Китая в ликвидации нищеты стоит внимательно изучить. Отмечено, что Китай помогает и другим странам в повышении уровня жизни и борьбе с бедностью, в том числе - за счет инвестиций и разворачивания новых проектов в рамках инициативы "Один пояс и один путь".