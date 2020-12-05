Европейские дипломаты высоко оценили достижения КНР в искоренении бедности

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин 3 декабря заявил о том, что Китай полностью искоренил нищету, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Посол Словакии в КНР Дусан Белла согласен с коллегами-дипломатами: для искоренения нищеты Китай проделал огромную работу. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Работающие в Китае европейские дипломаты высоко оценили достижения КНР в борьбе с абсолютной бедностью. Послы Чехии, Словакии, Албании, Боснии и Герцеговины отметили, что в Китае живет более 1,4 миллиарда человек, поэтому достижение задачи искоренения бедности - это огромный исторический успех.
По словам дипломатов, опыт Китая в ликвидации нищеты стоит внимательно изучить. Отмечено, что Китай помогает и другим странам в повышении уровня жизни и борьбе с бедностью, в том числе - за счет инвестиций и разворачивания новых проектов в рамках инициативы "Один пояс и один путь".