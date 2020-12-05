Финский полицейский набрал рекордное число просмотров за советскую песню

В Финляндии в нынешнем году самым популярным стало видео, на котором старший констебль Петрус Шродерус исполняет известную советскую песню "Я люблю тебя, жизнь". Этот ролик посмотрели почти 2,7 миллиона раз.

Как пишет ресурс Yle, полицейский буквально растопил сердца сотен тысяч людей, распевая песню на опустевших в пандемию улицах северного города Оулу. А еще, как оказалось, Петрус Шродерус - не просто старший констебль, а победитель престижного конкурса исполнителей имени Тимо Мустакаллио. До 2012 год он даже пел в Национальной опере Финляндии. А потом вернулся к работе полицейского.

Констебль объяснил, почему выбрал именно эту песню. Он считает, что ее смысл помогает справиться с проблемами. Петрус Шродерус хотел напомнить людям и себе, что надежда всегда есть и впереди - светлые времена.

За свое исполнение Шродерус награжден серебряной медалью "За заслуги".