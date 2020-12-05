Коронакризис в США зимой обострится

Нынешняя зима станет самым трудным периодом в истории общественного здравоохранения США из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщила газета The New York Times 2 декабря со ссылкой на предупреждение директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберта Редфилда.

По прогнозу Редфилда, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", к концу февраля общее число жертв пандемии в стране может составить 450 тысяч человек. Он отметил, что в США наблюдается рост смертности от коронавируса: ежедневно от COVID-19 умирают от полутора до двух с половиной тысяч человек.

В такой ситуации эксперт призвал американцев отказаться от традиционных рождественских встреч и любых других вечеринок и массовых мероприятий, а также порекомендовал соблюдать все необходимые меры предосторожности, такие как ношение масок, частое мытье рук и социальная дистанция.

Согласно данным статистики, за время пандемии COVID-19 общее число смертей в США приблизилось к 275 тысячам человек.