Лишь 18 процентов японцев решили вернуть деньги за билеты на Олимпиаду

На Олимпийские игры в Токио продано 4,48 млн билетов. И, как сообщает Киодо Ньюс, 810 тысяч их обладателей попросили вернуть деньги, что и будет сделано в декабре.

В принципе, скептиков не так много. Японцы вообще славятся оптимизмом. Вот и теперь свыше 80 процентов верят, что, несмотря на пандемию, Игры в Токио все же пройдут в июле-августе 2021 года.

Почти миллион билетов купили те, кто хотел бы посмотреть на соревнования Паралимпиады. И они имеют право вернуть билеты до 21 декабря, а полную компенсацию получить в середине января.

Что делать иностранцам, которые уже обзавелись билетами, но теперь решили отказаться от поездки на Олимпиаду, станет известно позже. Но и им, судя всему, возврат денег обеспечен.

Пока же билетная программа на неопределенное время приостановлена. И хотя программа Игр осталась прежней, главное не в этом. Предсказать, какой оборот примут события, не способен никто.

Пока неизвестно, как смогут пересекать границы Японии иностранные туристы. На данный момент предполагается, что шлагбаум откроется перед теми, кто предъявит на границе справки с отрицательным тестом на коронавирус. А недавно переизбранная мэр Токио и ярая сторонница Игр Юрико Койке вообще полагает, будто все сложится настолько здорово, что болельщики заполнят трибуны.

Однако похоже, что ответы на трудные вопросы будут получены к началу весны.