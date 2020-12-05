"Локомотив" в большинстве обыграл "Рубин"

Московский "Локомотив" добился волевой победы над "Рубином" в матче 17-го тура чемпионата России - 3:1. С начала второй половины гости играли в меньшинстве после удаления Ивана Игнатьева.

Начало встречи осталось за казанцами: уже на третьей минуте с передачи Олега Шатова отличился Хван Им Бем. Впрочем, еще до перерыва "красно-зеленые" сравняли счет, причем помог им в этом голкипер "Рубина" Никита Медведев, после ошибки которого забил Владислав Игнатьев.

Переломный момент произошел в начале второй половины: форвард гостей Иван Игнатьев получил вторую желтую карточку за грубую игру и оставил свою команду в меньшинстве. Когда Игнатьев уходил в раздевалку, на него накричал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

В большинстве "Локомотив" добился своего: на 69-й минуте с пенальти москвичей вывел вперед Антон Миранчук, а окончательный счет установил Игнатьев, оформивший дубль - 3:1.

Благодаря победе команда Марко Николича поднялась на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 28 очков. Ну а "Рубин" остался девятым (24 очка).