Мишина и Галлямов лидируют на этапе Кубка России в Москве

Призеры финала Гран-при в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов захватили лидерство на пятом и заключительном этапе Кубка России, который проходит в Москве на арене "Мегаспорт".

За короткую программу Мишина и Галлямов набрали 80,13 балла, преодолев знаковый рубеж и серьезно опередив не самых сильных соперников: Анастасию Балабанову - Алексея Святченко (64,60) и Ксению Ахантьеву - Валерия Колесова (62,71).

Мишина и Галлямов стали главными фаворитами турнира после снятия чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Как сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортсмены вынуждены были пропустить этот старт из-за простуды партнерши. Тесты на коронавирус, которые сдали Бойкова и Козловский, показали отрицательные результаты.

Напомним, ранее из-за заражения COVID-19 от участия в соревнования отказались чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, действующие чемпионы Европы Алена Косторная и Дмитрий Алиев.

Чуть ранее в танцах на льду лучший результат показали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. За свой ритм-танец они получили 81,81 балла. Второе место заняли Софья Шевченко и Игорь Еременко (76,39), третье - Софья Карташова и Илья Карпов (55,90).

Среди танцевальных дуэтов также не было лидеров сборной - призеров чемпионата мира Ксении Синициной и Никиты Кацалапова и призеров ЧЕ Александры Степановой и Ивана Букина. Они снялись с соревнований из-за травм.