Закон Московской области от 4 декабря 2020 года № 251/2020-ОЗ "О бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят постановлением Московской областной Думы от 26.11.2020 № 29/132-П

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Московской области на 2021 год:

общий объем доходов бюджета Московской области в сумме 589 854 757 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 65 447 943 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Московской области в сумме 642 215 058 тыс. рублей;

дефицит бюджета Московской области в сумме 52 360 301 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов:

общий объем доходов бюджета Московской области на 2022 год в сумме 623 320 021 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 60 456 887 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 669 849 401 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 56 530 396 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Московской области на 2022 год в сумме 679 508 156 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 30 952 563 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 761 625 397 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70 509 500 тыс. рублей;

дефицит бюджета Московской области на 2022 год в сумме 56 188 135 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 91 775 996 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 69 549 308 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 66 774 386 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 67 960 653 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить согласно приложению 1 к настоящему Закону:

дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских округов Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

нормативы отчислений в бюджет Московской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3

1. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты городских округов Московской области от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в консолидированный бюджет Московской области по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что в бюджет Московской области и бюджеты городских округов Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированный бюджет Московской области по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, зачисляются в размере 90 процентов в бюджет Московской области, в размере 10 процентов в бюджеты городских округов Московской области.

Статья 4

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Московской области, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области и бюджетов городских округов Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить:

поступления доходов в бюджет Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов доходов бюджета Московской области согласно приложению 5 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов доходов бюджетов муниципальных образований Московской области согласно приложению 6 к настоящему Закону;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области согласно приложению 7 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

ведомственную структуру расходов бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", производится в пределах средств, поступающих из федерального бюджета в виде субвенций на указанные цели.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 7

Установить, что финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве осуществляется на основании соглашения между Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или Московской области, в 2021-2023 годах, заключенного на следующих основных условиях:

предмет соглашения - оказание гражданам дополнительных мер социальной поддержки в части осуществления пассажирских перевозок отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области или в городе федерального значения Москве;

срок действия соглашения - по 31 декабря 2023 года (включительно) в части организации транспортного обслуживания; в части взаиморасчетов за транспортное обслуживание до полного выполнения сторонами соглашения своих обязательств.

Статья 8

Установить, что предоставление средств на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров, возникающих в связи с предоставлением права бесплатного проезда на территории Московской области для отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве, осуществляется на основании заключенного соглашения между Правительством Москвы от имени города федерального значения Москвы и Правительством Московской области об организации транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве или в Московской области, в 2021-2023 годах и в соответствии с соглашениями, заключенными между центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере перевозок пассажиров.

Статья 9

1. Учитывая большой вклад ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств, ветеранов военной службы, ветеранов труда (далее - ветераны) в развитие Московской области, установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2021 год - 5 700 тыс. рублей, на 2022 год - 5 700 тыс. рублей, на 2023 год - 5 700 тыс. рублей на денежные выплаты в размере 2 500 рублей каждая ветеранам, достигшим возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых пенсиях", проработавшим в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области более 15 лет и вышедшим на пенсию, и вдовам (вдовцам) указанных ветеранов, не вступившим в повторный брак, в связи с днями воинской славы России: 23 февраля - День защитника Отечества, 9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области.

3. Порядок предоставления денежной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи, утверждается Губернатором Московской области.

Статья 10

1. В целях защиты конституционных прав граждан установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2021 год -90 тыс. рублей, на 2022 год - 90 тыс. рублей, на 2023 год - 90 тыс. рублей на денежные выплаты в размере 2500 рублей каждая лицам, не подпадающим под категорию, указанную в статье 9 настоящего Закона, и получавшим в 2010-2020 годах денежные выплаты по установленным Губернатором Московской области спискам получателей единовременной денежной выплаты ветеранам войны, труда, военной службы, длительное время проработавшим в аппарате Московской областной Думы и Правительства Московской области, в связи с днями воинской славы России, указанными в статье 9 настоящего Закона.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются государственному органу Московской области, осуществляющему обеспечение деятельности Губернатора Московской области, первого Вице-губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области - руководителя Администрации Губернатора Московской области, Вице-губернаторов Московской области, первых заместителей и заместителей Председателя Правительства Московской области, Правительства Московской области, Администрации Губернатора Московской области.

3. Порядок предоставления денежной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи, утверждается Губернатором Московской области.

Статья 11

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с доставкой и пересылкой денежных средств для предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляется на основании договоров (контрактов), заключенных центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, осуществляющими исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области и в сфере образования Московской области, с соответствующими хозяйствующими субъектами на доставку и пересылку денежных средств для предоставления в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3. Установить, что размер платы за доставку и пересылку денежных средств на предоставление в Московской области мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов не должен превышать:

0,75 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными организациями;

3,1 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке и доставке иными хозяйствующими субъектами.

Статья 12

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2021 год - 78 523 тыс. рублей, на 2022 год -78 523 тыс. рублей, на 2023 год - 78 523 тыс. рублей на предоставление субсидий профсоюзным организациям, созданным в органах государственной власти Московской области и в государственных органах Московской области, на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются органам государственной власти Московской области и государственным органам Московской области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 13

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусматриваются средства на расходы, связанные с пересылкой и доставкой денежных средств на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Московской области, государственным служащим Московской области, и лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Московской области, единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет, денежной выплаты ветеранам, достигшим возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", проработавшим в органах государственной власти Московской области и государственных органах Московской области более 15 лет и вышедшим на пенсию, и вдовам (вдовцам) указанных ветеранов, не вступившим в повторный брак, в связи с днями воинской славы России.

2. Перечисление средств на расходы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляется в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов на основании договоров (контрактов), заключенных центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, с кредитными организациями на зачисление денежных средств на лицевые счета получателей, и в пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на соответствующие цели.

3. Установить, что размер платы за пересылку денежных средств не должен превышать 0,5 процента от общей суммы средств, подлежащих пересылке кредитными организациями.

Статья 14

1. Установить, что с учетом коэффициента индексации 1,56973 в 2021, 2022 и 2023 годах определяются:

утвержденные постановлением Правительства Московской области от 04.10.2007 №751/32 "Об утверждении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" нормы денежного обеспечения и размеры денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, а также ежегодного денежного пособия, выплачиваемого на приобретение твердого инвентаря, игрушек, книг, учебников, канцелярских товаров и других предметов первой необходимости, а также на оплату жизненно необходимых услуг для детей, указанных в частях 1 и 2 статьи 4 Закона Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей";

стоимость питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, форменной одежды и иного вещевого имущества (обмундирования) и других предметов вещевого довольствия, предметов личной гигиены, представленных в утвержденных постановлением Правительства Московской области от 16.01.2009 № 28/53 "Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, форменной одеждой и другими предметами вещевого довольствия, предметами личной гигиены детей, обучающихся, воспитывающихся в общеобразовательных организациях Московской области" нормах обеспечения детей, указанных в абзацах первом -пятом части 11 статьи 17 Закона Московской области №94/2013-03 "Об образовании".

2. Установить, что с учетом коэффициента индексации 1,32566 в 2021, 2022 и 2023 годах определяется утвержденный постановлением Правительства Московской области от 01.09.2014 № 694/34 "Об утверждении размера стоимости питания и Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих (должностям служащих) в государственных профессиональных образовательных организациях Московской области и государственных образовательных организациях высшего образования Московской области" размер стоимости питания обучающихся, указанных в части 10 статьи 17 Закона Московской области № 94/2013-ОЗ "Об образовании".

Статья 15

Утвердить расходы бюджета Московской области на осуществление государственной поддержки семьи и детей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах социальной защиты, труда, охраны труда и занятости населения Московской области, за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся мероприятия в сфере социальной защиты населения, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 17

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями:

1) на 2021 год в сумме 5 515 883 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 2 118 670 тыс. рублей, в сфере образования - 857 214 тыс. рублей, в сфере культуры - 59 175 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 15 000 тыс. рублей, в сфере туризма -184 050 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 1 495 301 тыс. рублей, в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 617 673 тыс. рублей, в сфере информатики и использования информационных систем - 106 800 тыс. рублей, на обеспечение деятельности в сфере транспорта - 60 000 тыс. рублей, на поддержку национально-культурных автономий - 2 000 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 5 314 007 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 2 118 231 тыс. рублей, в сфере образования - 1 051 638 тыс. рублей, в сфере культуры - 80 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 20 000 тыс. рублей, в сфере туризма -184 050 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 1 573 804 тыс. рублей, в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 164 284 тыс. рублей, в сфере информатики и использования информационных систем - 120 000 тыс. рублей, на поддержку национально-культурных автономий - 2 000 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 5 749 832 тыс. рублей, в том числе на мероприятия в сфере социальной защиты населения - 2 118 231 тыс. рублей, в сфере образования - 1 051 638 тыс. рублей, в сфере культуры - 90 000 тыс. рублей, в сфере физической культуры и спорта - 20 000 тыс. рублей, в сфере туризма -184 050 тыс. рублей, в сфере предпринимательства - 1 672 913 тыс. рублей, в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 490 000 тыс. рублей, в сфере информатики и использования информационных систем - 120 000 тыс. рублей, в сфере обеспечения безопасности - 1 000 тыс. рублей, на поддержку национально-культурных автономий - 2 000 тыс. рублей.

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 18

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются средства на выплату грантов общеобразовательным организациям в Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию, на выплату грантов общеобразовательным организациям в Московской области - образовательным комплексам, реализующим основные общеобразовательные программы.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере образования.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 19

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов государственными учреждениями культуры Московской области и государственными образовательными организациями Московской области, подведомственными центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры, за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся праздничные, культурно-массовые и творческие мероприятия регионального (Московской области) и межмуниципального значения, международные мероприятия, в том числе посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсы, фестивали, а также организуется участие государственных учреждений культуры Московской области, государственных образовательных организаций Московской области, творческих коллективов и артистов Московской области в межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 20

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на обеспечение транспортного обслуживания праздничных, культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, спортивных соревнований на территории Московской области, транспортное обслуживание иных мероприятий регионального (Московской области) и межмуниципального значения предусматривается на 2021 год -36 766 тыс. рублей, на 2022 год - 17 237 тыс. рублей, на 2023 год - 17 926 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области.

3. Порядок определения перечня мероприятий, подлежащих транспортному обслуживанию за счет средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 21

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Московской области на 2021 год в размере 46 999 114 тыс. рублей, на 2022 год в размере 48 885 237 тыс. рублей и на 2023 год в размере 50 850 310 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населения Московской области.

Статья 22

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на 2021 год предусматриваются межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области в сумме 6 171 120 тыс. рублей, в том числе:

1) по Московской областной программе обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение в части базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 3 820 000 тыс. рублей;

2) по мероприятиям, не включенным в Московскую областную программу обязательного медицинского страхования, в сумме 2 351 120 тыс. рублей на финансовое обеспечение медицинской помощи в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населения Московской области.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 23

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере образования, за счет средств бюджета Московской области организуются и проводятся праздничные и культурно-массовые мероприятия регионального (Московской области) и межмуниципального значения в сфере образования, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и Московской области, а также профессиональные праздники, фестивали, конкурсы, семинары и иные мероприятия в сфере образования.

2. Перечень мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 24

1. Установить, что из бюджета Московской области предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг:

1) в 2021 году на:

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с капитальным ремонтом объектов теплоснабжения, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья";

возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг (выполнением работ), связанных с развитием объектов туристической индустрии в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области";

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с временной изоляцией (обсервацией) лиц, в отношении которых применяются меры по обязательной изоляции, временным размещением лиц, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)" в соответствии с государственной программой Московской области "Здравоохранение Подмосковья";

2) в 2021 году и в плановом периоде 2022 года:

возмещение недополученных доходов по выданным ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям, у которых родился первый ребенок, со сниженной процентной ставкой, в соответствии с государственной программой Московской области "Жилище";

3) в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов на:

компенсацию затрат на энергоресурсы организациям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

реализацию мероприятий государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

компенсацию поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Московской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) в соответствии с государственной программой Московской области "Социальная защита населения Московской области";

возмещение недополученных доходов транспортным организациям, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан из числа семьи и детей, имеющим место жительства в Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов транспортным организациям, возникающих в связи с оказанием установленных законами Московской области мер социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, за исключением отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, и в период с 1 по 12 мая (включительно) ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим в Российской Федерации и странах СНГ, и лицам их сопровождающим, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов транспортным организациям, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки в части транспортного обслуживания отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в городе Москве, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Московской области по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

возмещение недополученных доходов транспортным организациям, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающихся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

компенсацию потерь в доходах в связи с оказанием услуг по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров, для которых законодательством Московской области установлены меры социальной поддержки, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса";

реализацию мероприятий государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2024 годы;

возмещение затрат туристским организациям, в связи с оказанием услуг по реализации туристского продукта и (или) экскурсионного обслуживания организованных групп несовершеннолетних туристов по туристским маршрутам Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области";

возмещение затрат туристским организациям, в связи с оказанием услуг по реализации туристского продукта туристам из регионов Российской Федерации по туристским маршрутам Московской области в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области";

возмещение затрат туристским организациям, в связи с предоставлением туристских услуг иностранным туристам в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в московской области";

4) в плановом периоде 2022 и 2023 годов на:

возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории Московской области, в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья";

возмещение и (или) финансовое обеспечение части затрат в целях увеличения доли экспорта продукции агропромышленного комплекса в соответствии с государственной программой Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья";

5) в плановом периоде 2023 года на:

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения, в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности";

мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности".

2. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области.

Статья 25

1. В целях восстановления прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области, установить, что в расходах бюджета Московской области в соответствии с частью 2 статьи 13.1 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1192 "Об утверждении Правил принятия решения публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 749-р, предусматривается субсидия публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (далее - Фонд) в 2021 году в сумме 1 959 000 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 7 800 000 тыс. рублей, в 2023 году 1 000 000 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в отдельных сферах жилищной политики и градостроительной деятельности, за исключением строительства объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансируемых из бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, участвующему в реализации государственной политики в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в обеспечении реализации проектов строительства (реконструкции) объектов нежилого назначения на территории Московской области.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидии, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской области.

Статья 26

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Московской областью и публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" от 04.02.2019 № 02 предусматриваются субсидии Фонду на реализацию Плана мероприятий ("дорожной карты") по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства в многоквартирных домах ГК "Урбан групп", утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 21 июля 2018 года № 5620п-П9:

1) в 2021 году в сумме 6 600 000 тыс. рублей в части финансирования завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов, застройщиками которых являлись общество с ограниченной ответственностью "Ивастрой", общество с ограниченной ответственностью "Хайгейт", общество с ограниченной ответственностью "Ваш город", общество с ограниченной ответственностью "Экоквартал", акционерное общество "Континент проект" (далее - Застройщики-банкроты), и для строительства которых привлекались средства граждан - участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее соответственно -многоквартирные дома, Федеральный закон № 214-ФЗ);

2) в 2021 году в сумме 600 000 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 100 000 тыс. рублей в части финансирования завершения строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры (далее -объекты инфраструктуры) и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов и объектов инфраструктуры к сетям инженерно-технического обеспечения, застройщиками которых являлись Застройщики -банкроты.

2. Целями предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, являются осуществление мероприятий, предусмотренных пунктами 1-3,5-8, 10, И, 13, пунктом 14 (в части уплаты налогов), пунктами 17, 19, 19.1 (в части оплаты расходов до подписания акта приема-передачи на помещения в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию), пунктами 19.2 и 20 (за исключением расходов на рекламу) части 1 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ, с учетом ограничений, установленных частями 2-9 статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ.

3. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в отдельных сферах жилищной политики и градостроительной деятельности, за исключением строительства объектов капитального строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансируемых из бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, участвующему в реализации государственной политики в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также в обеспечении реализации проектов строительства (реконструкции) объектов нежилого назначения на территории Московской области.

4. Порядки определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Московской области.

Статья 27

Предоставление средств из бюджета Московской области на реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" осуществляется при условии заключения дополнительного соглашения между государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Министерством строительного комплекса Московской области к договору от 28 июня 2019 года № 75/ПС "О предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда" о предоставлении средств финансовой поддержки.

Статья 28

Установить, что бюджетные кредиты из бюджета Московской области предоставляются бюджетам городских округов Московской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области, на 2021 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей.

Статья 29

1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе в пределах общего объема бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, предусмотренных статьей 28 настоящего Закона, предоставлять бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов Московской области, в сумме, не превышающей установленной статьей 28 настоящего Закона, с уплатой процентов за пользование бюджетным кредитом в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

В случае отклонения более чем на 5 процентов общего объема налоговых и неналоговых доходов, утвержденных в местном бюджете на текущий финансовый год, от объема прогнозных налоговых и неналоговых доходов, учтенных при формировании межбюджетных отношений на соответствующий финансовый год, проценты за пользование бюджетным кредитом устанавливаются в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

2. Бюджетные кредиты бюджетам городских округов Московской области, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются на возвратной и возмездной основах, в размере и на срок, определяемые соответствующими распоряжениями центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

3. Бюджетные кредиты бюджетам городских округов Московской области предоставляются на срок в пределах финансового года.

4. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам городских округов Московской области, которые не имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом Московской области.

Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются без обеспечения исполнения городскими округами Московской области своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

В случае если предоставленные бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, не погашены в установленные договорами о предоставлении бюджетных кредитов сроки, остаток непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету городского округа Московской области из бюджета Московской области, а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.

5. Предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 30

1. Установить, что центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, вправе провести в 2021 году реструктуризацию задолженности городских округов Московской области перед бюджетом Московской области по бюджетным кредитам, предоставленным в 2018-2020 годах на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов городских округов Московской области.

2. Установить, что реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, указанным в части 1 настоящей статьи, осуществляется путем предоставления отсрочки или рассрочки погашения задолженности на срок в пределах 2021 года.

3. Плата за отсроченную (рассроченную) задолженность устанавливается в 2021 году в размере 0,1 процента годовых от суммы отсроченной (рассроченной) задолженности.

4. Правила (основания, условия и порядок) реструктуризации в 2021 году задолженности по бюджетным кредитам, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливаются распоряжением центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 31

В целях регулирования в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов взаимоотношений бюджета Московской области с бюджетами городских округов Московской области утвердить Методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов городских округов Московской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 32

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов Московской области - 1,0.

Статья 33

1. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2021 год в размере 45 402 100 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2022 год в размере 46 262 569 тыс. рублей, на 2023 год в размере 39 387 798 тыс. рублей.

4. Утвердить нераспределенный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2022 год в размере 9 026 619 тыс. рублей, на 2023 год в размере 7 873 522 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 34

Утвердить:

иные дотации, предоставляемые из бюджета Московской области бюджетам городских округов Московской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону;

перечень субсидий бюджетам городских округов Московской области, предоставляемых из бюджета Московской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских округов Московской области по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 16 к настоящему Закону;

распределение и объемы субсидий бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону;

распределение и объемы субвенций бюджетам городских округов Московской области из бюджета Московской области на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону;

распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам городских округов Московской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 35

Утвердить:

общий объем дотаций, подлежащих перечислению в бюджеты городских округов Московской области, на 2021 год в сумме 2 557 723 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11 162 560 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9 611 296 тыс. рублей;

общий объем субсидий бюджетам городских округов Московской области на 2021 год в сумме 58 941 155 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 58 973 304 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 58 631 460 тыс. рублей;

общий объем субвенций бюджетам городских округов Московской области на 2021 год в сумме 118 666 041 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 118 435 498 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 118 579 949 тыс. рублей;

общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам городских округов Московской области, на 2021 год в сумме 1 945 831 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 289 828 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 145 550 тыс. рублей.

Статья 36

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2022 года в размере 321 307 103 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2023 года в размере 377 495 238 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 января 2024 года в размере 469 271 234 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Московской области - 0 рублей.

Статья 37

Установить предельный объем заимствований Московской области в течение 2021 года в сумме 522 041 590 тыс. рублей, 2022 года в сумме 635 412 722 тыс. рублей, 2023 года в сумме 762 731 818 тыс. рублей.

Статья 38

Установить объем расходов бюджета Московской области на обслуживание государственного долга Московской области на 2021 год в размере 19 632 032 тыс. рублей, на 2022 год в размере 22 544 644 тыс. рублей и на 2023 год в размере 26 567 504 тыс. рублей.

Статья 39

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматриваются средства на оплату услуг:

рейтинговых агентств по оценке кредитоспособности Московской области и выпусков государственных ценных бумаг Московской области, присвоению (обновлению) и поддержанию рейтингов Московской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Московской области, наблюдению за рейтингом Московской области на 2021 год в сумме до 2 885 тыс. рублей, на 2022 год в сумме до 2 885 тыс. рублей, на 2023 год в сумме до 2 885 тыс. рублей;

профессиональных участников рынка ценных бумаг, отвечающих за оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в соответствии с законодательством Московской области, на 2021 год в сумме до 150 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме до 150 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме до 150 000 тыс. рублей;

по проведению экспертизы оказанных услуг по предоставлению Московской области кредитов и услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг на 2021 год в сумме до 100 тыс. рублей, на 2022 год в сумме до 100 тыс. рублей, на 2023 год в сумме до 100 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

3. Установить, что от имени Московской области права государственного заказчика по государственным контрактам, заключенным с рейтинговыми агентствами на оказание услуг по оценке кредитоспособности Московской области и выпусков государственных ценных бумаг Московской области, присвоению (обновлению) и поддержанию рейтингов Московской области и выпускаемым государственным ценным бумагам Московской области, наблюдению за рейтингом Московской области, с профессиональными участниками рынка ценных бумаг на оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в котировальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением государственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением облигаций, приобретенных от имени Московской области в рамках обязательств, принятых Московской областью в соответствии с законодательством Московской области, осуществляются центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах.

Статья 40

Утвердить заключение в 2021 году центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, от имени Московской области государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов, на оказание услуг по предоставлению Московской области кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии.

Статья 41

Утвердить заключение в 2021 году центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, от имени Московской области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на следующих условиях:

максимально допустимая совокупная сумма по договору - 42 678 238 тыс. рублей (включительно);

цель использования кредита - пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в 2021 году.

Статья 42

Утвердить:

программу государственных внутренних заимствований Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону;

программу государственных гарантий Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону;

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 43

1. Установить, что в расходах бюджета Московской области предусматривается на 2021 год - 10 818 тыс. рублей, на 2022 год - 10 818 тыс. рублей, на 2023 год - 10 818 тыс. рублей на предоставление субвенции федеральному бюджету на финансовое обеспечение содержания имущества, передаваемого Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области для реализации Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Московской области о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 3244-р.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются центральному исполнительному органу государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области и проводящему государственную политику в области защиты населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и ликвидации их последствий, гражданской обороны, в сфере обеспечения пожарной безопасности, а также осуществления поиска и спасания людей на водных объектах.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется при условии заключения соглашения между Правительством Московской области и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о предоставлении субвенции федеральному бюджету из бюджета Московской области на содержание имущества, находящегося в собственности Московской области, передаваемого в безвозмездное пользование Главному управлению МЧС России по Московской области в соответствии с Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Московской области о передаче Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществления части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 3244-р.

Статья 44

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области:

на 2021 год в размере 50 771 474 тыс. рублей;

на 2022 год в размере 50 891 892 тыс. рублей;

на 2023 год в размере 51 907 654 тыс. рублей.

2. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской области, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются:

1) на 2021 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 49 125 669 тыс. рублей; подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Московской области "Сельское хозяйство Подмосковья" в размере 8 566 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 29 000 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 474 149 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 131 532 тыс. рублей;

2) на 2022 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 49 250 684 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 36 250 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 402 400 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 200 000 тыс. рублей;

3) на 2023 год:

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере дорожно-транспортного комплекса Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, организации дорожного движения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, на финансирование подпрограмм "Дороги Подмосковья", "Безопасность дорожного движения" и "Обеспечивающая подпрограмма" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 50 266 446 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, на финансирование подпрограммы "Управление государственными финансами Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления уплаты процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному Московской областью из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 2 558 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере имущественно-земельных отношений, на финансирование подпрограммы "Развитие имущественного комплекса Московской области" государственной программы Московской области "Управление имуществом и финансами Московской области" для осуществления мероприятий по оценке земельных участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных нужд Московской области, в размере 36 250 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений градостроительной деятельности, на финансирование подпрограммы "Дороги Подмосковья" государственной программы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" в размере 402 400 тыс. рублей;

центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий Московской области, на финансирование подпрограммы "Комфортная городская среда" государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" в размере 1 200 000 тыс. рублей.

Статья 45

Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, из бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 24 к настоящему Закону.

Статья 46

Установить размер:

резервного фонда Правительства Московской области на 2021 год в сумме 500 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500 000 тыс. рублей;

резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2021 год в сумме 50 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50 000 тыс. рублей.

Статья 47

Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, осуществляет размещение средств бюджета Московской области на банковских депозитах в соответствии с Законом Московской области № 151/2007ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

Статья 48

Установить, что государственные бюджетные и автономные учреждения Московской области не позднее 1 июня 2021 года обеспечивают возврат в бюджет Московской области средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2020 году на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, в порядке, установленном Правительством Московской области.

Статья 49

Установить, что остатки средств бюджета Московской области на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Московской области в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств бюджета Московской области на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Московской области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области или адресные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области или адресные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Московской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются в случае принятия соответствующих изменений в государственные программы Московской области или адресные программы Московской области на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 50

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, в том числе за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

Статья 51

1. Установить, что суммы авансовых платежей, предусматриваемых получателями средств бюджета Московской области при заключении государственных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, авансовые платежи по которым подлежат казначейскому сопровождению территориальными органами Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации) в пределах доведенных им в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, по государственным контрактам, сумма которых превышает 50 000 тыс. рублей, перечисляются в сроки, определенные соответствующим государственным контрактом, на казначейские счета, открытые центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в территориальном органе Федерального казначейства.

2. Установить, что суммы авансовых платежей по контрактам, договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями, соисполнителями по государственному контракту, источником финансового обеспечения которых являются указанные в части 1 настоящей статьи средства, перечисляются в сроки, определенные соответствующим контрактом, договором, на счета, указанные в части 1 настоящей статьи, в случае если сумма контракта, договора превышает 50 000 тыс. рублей.

3. Операции по зачислению и списанию средств на счетах, указанных в частях 1, 2 настоящей статьи, осуществляются в соответствии с Законом Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

4. Положения частей 1, 2 настоящей статьи не распространяются на суммы авансовых платежей по государственным контрактам, контрактам, договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, предметом которых является приобретение услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, имущественное и личное страхование, страхование ответственности, аренда, а также по государственным контрактам, контрактам, договорам, заключаемым в 2021 году в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" подведомственными центральному исполнительному органу государственной власти Московской области, осуществляющему исполнительно-распорядительную деятельность в сфере охраны здоровья населения Московской области, получателями средств бюджета Московской области при введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или режима чрезвычайной ситуации, вводимых в случае угрозы возникновения и (или) распространения инфекционных заболеваний на территории Московской области.

Статья 52

Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, может осуществляться в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты.

Статья 53

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Московской области в соответствии с решениями руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, без внесения изменений в настоящий Закон, предусмотренные частью 1 статьи 156 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области".

Статья 54

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. Со дня вступления в силу до 1 января 2021 года настоящий Закон применяется в целях обеспечения исполнения бюджета Московской области в 2021 году.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







