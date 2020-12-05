"Мумий Тролль" выпустил новый альбом "После зла". Илья Лагутенко рассказывал об этом диске еще в начале ноября, когда поздравлял "Российскую Газету" с 30-летием.

Он записал тогда специальное видео-обращение, в котором щеголял в новой толстовке с капюшоном, выпущенной перед всероссийским и европейским туром.

Гастроли из-за коронавируса "Мумий Тролль" в итоге перенес на 2021-й год. Но альбом "После зла" выпустил точно в срок, как и планировал. Пластинка вселяет оптимизм: песни на ней снова увлекательные, мудро-ироничные и хорошие.

"После зла" - восемь новых песен. И это первый релиз группы на международном лейбле Warner Music. Три песни альбома уже издавались в формате синглов и видеоклипов: "Лето без интернета", "Лира" и "Тот день, когда". При этом очень удачная и динамичная песня "Космические силы", выпущенная 6 ноября тоже отдельным синглом, в "После зла", увы, не попала.

Равно, как и фортепианные "Призраки завтра, часть 2", наследующие классическим романсам и исполнительской манере Козина и Вертинского. Или уже электронная, с фрагментами нео-готики и индастирала Ghosts Of Tomorrow, вполне достойная того, чтобы стать новым европейским хитом, да и спетая на английском языке, в содружестве с Saint Mesa.

В итоге получился очень ровный альбом. Как по эмоциям, так и по отсутствию взрывных, энергичных композиций, которым сразу хочется подпевать хором. Скорее, это диск-размышление, мудрый, спокойный, афористичный. С точно дозированным акустических гитар и электрогитар, живых барабанов и лупов. Полный наблюдений, аллегорий, метафор и самоиронии.

Прямая речь

Илья Лагутенко: - Песни для этого альбома мы писали, когда еще ни о каком локдауне и вирусе никто и не подозревал. Начали над ними работать в лос-анджелесской VOX Studios весной прошлого года, с перерывами на летние фестивали и зимние гастроли. Но потом в мире настали глобальные изменения, границы закрыли, а все концерты пришлось отменить или перенести - на время "после зла". Сведением альбома занимались уже дистанционно, по интернету. Но, несмотря на пандемию, съемочные процессы у нас идут по графику. Для "Космических сил" я уже освоил удаленную съемку по техническому заданию режиссера. Ожидайте новые клипы!