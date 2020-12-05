"Мумий Тролль" выпустил новый альбом "После зла"

Новости

Получено подтверждение повторных случаев заражения COVID-19 15:41
Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области 15:09
Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь 14:53
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 14:52
Путин поддержал проект "Добрый заяц", помогающий инвалидам в сфере обслуживания 14:25
Путин пообещал итальянцу из Красноярска решить вопрос с гражданством РФ 14:13
В Москве клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова" 13:54
Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата 12:54
Макрон оставил открытым вопрос об участии в выборах 2022 года 12:32
В Москве зарегистрировано 7993 новых случая COVID-19 11:06
Баскетбольные майки Обамы и Джордана проданы за рекордные суммы 10:33
Петр Бирюков: Мемориал "Штыки" в Зеленограде получил новую подсветку 10:20
В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 18 человек 10:00
Врачи назвали безвредную норму мандаринов в день 09:39
На Украине родственники донесли на ветерана за медаль "75 лет Победы" 09:30
Оперштаб: Еще 6584 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:22
Мелкие петарды и фейерверки-фонтаны в России разрешат запускать в зданиях 07:51
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2" 07:06
В Гонконге повысят штрафы за нарушение ограничительных мер 05:23
Экс-министр финансов Австрии приговорен к восьми годам за коррупцию 04:46
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19 03:00
Трамп распорядился вывести военных США из Сомали 02:14
ВОЗ: Более 628 тысяч заражений COVID-19 зарегистрировано в мире за сутки 01:57
Хакеры вывели из строя почти 3 тысячи постаматов в Москве 00:51
Ученые предрекли Соединенным Штатам "мегакатастрофу" 00:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
В субботу в Москве начинается вакцинация от коронавируса
В субботу в Москве начинается вакцинация от коронавируса
05.12.2020 14:20
Рубрика: Культура

"Мумий Тролль" выпустил новый альбом "После зла"

Текст: Александр Алексеев
"Мумий Тролль" выпустил новый альбом "После зла". Илья Лагутенко рассказывал об этом диске еще в начале ноября, когда поздравлял "Российскую Газету" с 30-летием.

Он записал тогда специальное видео-обращение, в котором щеголял в новой толстовке с капюшоном, выпущенной перед всероссийским и европейским туром.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Илья Лагутенко показал в новом клипе играющих с куклами дочерей

Гастроли из-за коронавируса "Мумий Тролль" в итоге перенес на 2021-й год. Но альбом "После зла" выпустил точно в срок, как и планировал. Пластинка вселяет оптимизм: песни на ней снова увлекательные, мудро-ироничные и хорошие.

"После зла" - восемь новых песен. И это первый релиз группы на международном лейбле Warner Music. Три песни альбома уже издавались в формате синглов и видеоклипов: "Лето без интернета", "Лира" и "Тот день, когда". При этом очень удачная и динамичная песня "Космические силы", выпущенная 6 ноября тоже отдельным синглом, в "После зла", увы, не попала.

Равно, как и фортепианные "Призраки завтра, часть 2", наследующие классическим романсам и исполнительской манере Козина и Вертинского. Или уже электронная, с фрагментами нео-готики и индастирала Ghosts Of Tomorrow, вполне достойная того, чтобы стать новым европейским хитом, да и спетая на английском языке, в содружестве с Saint Mesa.

В итоге получился очень ровный альбом. Как по эмоциям, так и по отсутствию взрывных, энергичных композиций, которым сразу хочется подпевать хором. Скорее, это диск-размышление, мудрый, спокойный, афористичный. С точно дозированным акустических гитар и электрогитар, живых барабанов и лупов. Полный наблюдений, аллегорий, метафор и самоиронии.

Прямая речь

Илья Лагутенко: - Песни для этого альбома мы писали, когда еще ни о каком локдауне и вирусе никто и не подозревал. Начали над ними работать в лос-анджелесской VOX Studios весной прошлого года, с перерывами на летние фестивали и зимние гастроли. Но потом в мире настали глобальные изменения, границы закрыли, а все концерты пришлось отменить или перенести - на время "после зла". Сведением альбома занимались уже дистанционно, по интернету. Но, несмотря на пандемию, съемочные процессы у нас идут по графику. Для "Космических сил" я уже освоил удаленную съемку по техническому заданию режиссера. Ожидайте новые клипы!

Культура Музыка Рок

Главное сегодня

Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь
Мишустин определил порядок извещения граждан о льготах
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19
Министр спорта РФ отреагировал на принятие в США "акта Родченкова"
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2"
Ярмарка Non/fiction пройдет в новом онлайн-формате
В замок "Ласточкино гнездо" вернулись химеры