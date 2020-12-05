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05.12.2020 18:16
Рубрика: Общество

Найдена первая мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

Текст: Татьяна Карабут

Ученые обнаружили мутацию коронавируса, которая маскируется от распознавания антителами, сообщает британский научный журнал Nature со ссылкой на препринт исследования.

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Исследование заключалось в том, что специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител (то есть тех, которые созданы в лаборатории и вводятся пациентам в рамках специализированной терапии).

Ученые выявили, что некоторые мутации затрагивали белковый сегмент, который называется рецептор-связывающим доменом (RBD). Через него вирус проникает в клетки. Одной из мутаций удалось спрятать вирус от всех антител, которые борются с инфекцией. А некоторым удалось "уйти" от одного из трех антител.

По данным ученых, такие изменения распространены среди больных коронавирусом. А самая стойкая к антителам мутация найдена в Нидерландах и Дании.

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