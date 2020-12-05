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05.12.2020 14:55
Рубрика: Власть

Объявлен победитель конкурса "Доброволец года - 2020"

Текст: Галина Мисливская
Победителем конкурса "Доброволец России - 2020" стал врач скорой помощи ковидной бригады Сергей Зихов из Северной Осетии. Президент России Владимир Путин поздравил его в прямом эфире.
Сергей Зихов. Фото: волонтеры-медики.рф Сергей Зихов. Фото: волонтеры-медики.рф
Сергей Зихов. Фото: волонтеры-медики.рф

В ходе встречи волонтеров с главой государства в режиме видеоконференции Зихов рассказал, что в начале пандемии он и его единомышленники-волонтеры открыли штаб и оказали помощь более чем 20 тысячам человек. Сам он переболел коронавирусом, но уже через две недели вернулся к работе.

Фото: скриншот vesti.ru
Путин заверил волонтеров в поддержке

"Сергей, мы вас искренне поздравляем, награда досталась вам по праву, - сказал Владимир Путин после объявления победителя конкурса. - Вы не только работаете в качестве доктора, но и сами, столкнувшись с инфекцией, не отступили, а наоборот - продолжили эту работу".

Президент также обратился ко всем добровольцам страны. "Каждый из наших российских волонтеров, все 15 с лишним миллионов человек, достойны не просто общественного признания и награды, они достойны искренних слов уважения от всего нашего народа", - сказал он.

"Вы не сидите дома, не делаете что-то для отчетов и для галочки, вы по зову сердца, по зову своей души идете туда, где труднее всего, сами находите тех, кто больше всего нуждается в поддержке", - отметил Путин.

"В этом, в искреннем подходе к помощи людям, и заключается особая сила волонтерского и добровольческого движения", - добавил он.

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