Переговоры по заключению торговой сделки ЕС и Лондона вновь прервали

Переговоры между ЕС и Великобританией по достижению торгового соглашению после Brexit, которые вот уже неделю продолжаются в Лондоне, зашли в тупик. Из-за "серьезных разногласий" переговорщики прервали 11-часовую дискуссию в пятницу, четвертого декабря, поздно вечером и согласились сделать паузу. Теперь все должно решиться в ходе субботнего телефонного разговора британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента Еврокомиссии Урсулы фон Ляйен. Впрочем, отмечают наблюдатели, нет никакой уверенности в том, что приемлемый компромисс будет найден и между двумя политическими лидерами.

По оценке аналитиков, очевидное ужесточение позиции ЕС дестабилизировало затянувшиеся переговоры, сводя на нет прогресс, достигнутый за предыдущие 24 часа. Обе стороны считают, что вечер воскресенья или утро понедельника - крайний срок для окончания годичных переговоров. В совместном заявлении Дэвид Фрост, главный британский переговорщик и его коллега из ЕС Мишель Барнье дали понять, что стороны не смогли прийти к соглашению по заключительным вопросам и что исторические переговоры по торговле и безопасности будут приостановлены.

"Условия соглашения не были выполнены", - написал в Twitter Мишель Барнье. Причина этого - "значительные разногласия" по поводу выработки единых стандартов, рыболовства и юридических аспектов соблюдения соглашения. Считается, что основным яблоком раздора для британской стороны является намерение Брюсселя исключить все финансирование ЕС из будущих правил оказания государственной помощи. Этот спорный, по оценке аналитиков, вопрос был поднят одним из заместителей Фроста на переговорах несколько недель назад, но он еще не решен, сообщает Guardian.

На заключительном этапе переговоров Великобритания и ЕС снова усилили давление друг на друга. Высокопоставленный британский правительственный чиновник сказал BBC в пятницу, что шансы на достижение соглашения "уменьшаются" после того, как переговорщики ЕС предложили "новые элементы" и именно это обстоятельство замедлило ход переговоров. Представитель правительства в Лондоне сказал, что переговоры находятся "в очень трудном положении".

Одним из основных препятствий также является вопрос о том, какие стандарты примет Лондон по окончании переходного периода. Этот вопрос особенно важен для ЕС, который обеспокоен тем, что Британия значительно снизит пищевые стандарты и аналогичные нормы. ЕС также хочет, чтобы его рыбаки могли продолжать работать в британских водах, однако премьер-министр Борис Джонсон утверждает, что как глава независимого государства, он будет отдавать приоритет лодкам из Британии.

Рыболовство представляет собой крошечную часть экономики Соединенного королевства, но эта отрасль была одним из самых активных сторонников выхода Британии из ЕС. Это также жизненно важный политический вопрос для французского правительства: премьер-министр Жан Кастекс в четверг, третьего декабря, посетил представителей французской отрасли рыболовства и сказал, что они не станут проигравшими в результате Brexit. Франция или любая страна ЕС может в конечном итоге наложить вето на торговое соглашение с Британией, если она не согласна с каким-либо из условий.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель призвала обе стороны, ведущие переговоры в Лондоне, выйти за рамки своих красных линий и заключить сделку, даже несмотря на заявления французского правительства, что оно может наложить вето, если сделка не оправдает ожиданий. Источники сообщили, что и Меркель, и фон дер Ляйен продемонстрировали "абсолютную решимость" продвинуть сделку, несмотря на опасения некоторых ключевых стран-членов ЕС по поводу ее деталей.

"Если будет достигнуто плохое соглашение, мы выступим против него", - сказал госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в эфире радиостанции Europe 1, добавив, что Франция воспользуется своим вето, если определенные условия не будут выполнены, особенно когда речь идет о рыболовстве. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что он одобрит договор только в том случае, если будут защищены долгосрочные интересы его страны.

Британия вышла из состава Европейского союза в январе, но согласилась продолжать следовать торговым правилам ЕС до конца года, чтобы обе стороны могли прийти к новому торговому соглашению. В течение нескольких месяцев переговоры практически не продвигались. Между тем, времени для своевременной ратификации возможного соглашения до первого января остается крайне мало. Если, несмотря на интенсивные усилия, соглашение не будет достигнуто вовремя, с начала года между Британией и Старым Светом будут установлены повышенные тарифы, а также высокие торговые барьеры.

В дополнение к непростым переговорам, правительство Британии также столкнулось с оппозицией внутри страны по поводу законодательства, которое отменяет предыдущие обязательства перед ЕС. Палата лордов, верхняя парламентская палата, дала отрицательный ответ новым законам, предложенным командой Джонсона, которые отменят некоторые части ее соглашения о выходе из ЕС. Причем, против правительства "восстали" не оппозиционные лейбористы, а однопартийцы-консерваторы.