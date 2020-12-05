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05.12.2020 15:41
Рубрика: Общество

Получено подтверждение повторных случаев заражения COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Более 120 повторных положительных тестов на COVID-19 получено с марта по ноябрь 2020 года в лаборатории Хеликс, об этом сообщили в организации.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Более 120 случаев повторных положительных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 было получено клиентами Лабораторной службы Хеликс с марта по ноябрь 2020 года, разница между первым и вторым результатом - от 36 до 210 дней. На основе полученных данных можно предположить повторные случаи заражения COVID-19 в России", - говорится в сообщении лаборатории.

Повторные положительные результаты ПЦР-исследования на COVID-19 чаще всего получали клиенты мужского пола - 60% случаев. Возраст самого младшего клиента - 7 лет, самого старшего - 86 лет. Большинство повторных положительных результатов (79%) приходится на клиентов в возрасте от 30 до 59 лет. Выборка двух положительных результатов тестирования была проведена в интервале с 26 марта по 26 ноября.

При этом, эксперты Хеликс подчеркивают: повторные положительные результаты исследования с промежутком от 36 до 50 дней можно интерпретировать двояко: это могут быть и повторные случаи заражения, и затянувшаяся болезнь - для подтверждения повторного диагноза необходимо иметь больше данных о клиническом состоянии клиентов.

Фото: Steve Parsons / POOL / AFP
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"В то же время повторные положительные результаты, полученные с промежутком в 51 день и более, с высокой долей вероятности можно считать новыми случаями инфицирования", - отмечает медицинский директор лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.

При этом количество повторных положительных результатов ПЦР-исследований, полученных с разницей в 51 день и более, - 53%.

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