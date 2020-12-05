Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19

Бесплатно лекарства продолжат выдавать тем пациентам, кто лечится амбулаторно.

"Правительство поддержало продление и обеспечение за счет федерального бюджета на январь лекарственными препаратами, пока сохраняется напряженность", - сказал Мурашко журналистам, говоря про амбулаторное лечение.

Министр выразил надежду, что те мероприятия, которые проводят российские власти, приведут к снижению прироста заболевших в стране. По его мнению, сейчас ситуация с распространением коронавируса в России стабильна, значимого прироста заболевших не наблюдается.