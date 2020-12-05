Пресс-секретарь Горбачева рассказал о состоянии экс-президента СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев находится на самоизоляции и действительно не встречается с другими людьми, в том числе родными. Это подтвердил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что 89-летний Михаил Сергеевич остался без внимания родных.

"Все мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте врачи особенно строго относятся к соблюдению режима. И он всегда выполнял и выполняет рекомендации врачей", - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Он добавил, что это связано и "с накопившимися медицинскими проблемами". В то же время Горбачев чувствует себя нормально, его состояние "вполне бодрое".

Что касается встреч с родными, то Палажченко отметил, что эти "встречи сейчас невозможны, даже с ближайшими родственниками, помощниками и так далее". Это связано с тем, что "возраст и медицинское состояние" экс-президента "требуют особого внимания к состоянию здоровья и к выполнению всех рекомендаций врачей".

Кстати, 90-летний юбилей, который планируется отметить в марте 2021 года, скорее всего пройдет в онлайн-формате, уточнил пресс-секретарь. Решение об этом будет принято, в том числе самим Горбачевым, позже.