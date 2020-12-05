Новости

Джонсон договорился продолжить переговоры с Еврокомиссией 22:39
Пресс-секретарь Горбачева рассказал о состоянии экс-президента СССР 21:53
"Сбербанк" призвал ждать возврата заблокированных денег до 5 дней 21:08
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 19 тысяч человек 20:40
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ, россиянки - четвертые 20:14
Умерла звезда итальянских комедий Памела Тиффин 19:28
В Москве арестована женщина, выбросившая чужого младенца из окна 19:21
Россияне назвали Данилу Багрова и Сашу Белого "самыми родными" героями 18:53
Вышел трейлер комедии "Булки" с Кристиной Асмус 18:37
Дания остановит добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году 18:27
Найдена первая мутация коронавируса, против которой бессильны антитела 18:16
Вышел трейлер сериала по "Мертвым душам" с Цыгановым и Дюжевым 18:13
Боярский назвал Д`Артаньяна отрицательным персонажем и убийцей 17:47
"Сбербанк" сообщил о сбое операций по картам Visa 17:37
Назван состав сборной РФ по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира 17:34
Получено подтверждение повторных случаев заражения COVID-19 15:41
Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области 15:09
Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь 14:53
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 14:52
Путин поддержал проект "Добрый заяц", помогающий инвалидам в сфере обслуживания 14:25
Путин пообещал итальянцу из Красноярска решить вопрос с гражданством РФ 14:13
В Москве клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова" 13:54
Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата 12:54
Макрон оставил открытым вопрос об участии в выборах 2022 года 12:32
В Москве зарегистрировано 7993 новых случая COVID-19 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
Московский клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова"
05.12.2020 21:53
Рубрика: Общество

Пресс-секретарь Горбачева рассказал о состоянии экс-президента СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев находится на самоизоляции и действительно не встречается с другими людьми, в том числе родными. Это подтвердил руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что 89-летний Михаил Сергеевич остался без внимания родных.

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости
Горбачев рассказал о последствиях распада СССР в интервью The Times

"Все мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте врачи особенно строго относятся к соблюдению режима. И он всегда выполнял и выполняет рекомендации врачей", - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Он добавил, что это связано и "с накопившимися медицинскими проблемами". В то же время Горбачев чувствует себя нормально, его состояние "вполне бодрое".

Что касается встреч с родными, то Палажченко отметил, что эти "встречи сейчас невозможны, даже с ближайшими родственниками, помощниками и так далее". Это связано с тем, что "возраст и медицинское состояние" экс-президента "требуют особого внимания к состоянию здоровья и к выполнению всех рекомендаций врачей".

Кстати, 90-летний юбилей, который планируется отметить в марте 2021 года, скорее всего пройдет в онлайн-формате, уточнил пресс-секретарь. Решение об этом будет принято, в том числе самим Горбачевым, позже.

Общество Здоровье Персона: Михаил Горбачев

Главное сегодня

Мишустин определил порядок извещения граждан о льготах
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств заболевшим COVID-19
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19
Министр спорта РФ отреагировал на принятие в США "акта Родченкова"
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2"
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии