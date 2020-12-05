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05.12.2020 14:35
Рубрика: Власть

Путин: Государство продолжит поддерживать ветеранов

Текст: Татьяна Замахина
Государство поддерживает и продолжит поддерживать ветеранов, а также на их примере и впредь будет воспитывать молодежь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России-2020".
Фото: скриншот vesti.ru Фото: скриншот vesti.ru
Фото: скриншот vesti.ru

Одна из участниц встречи рассказала главе государства о работе волонтеров, которые помогают ветеранам.

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Президент, реагируя на ее выступление, отметил, что по таким случаям как 75-летие Победы не зазорно говорить громкие слова, с благодарностью вспоминая поколение победителей. "Но для них - для ветеранов - не менее важны забота и внимание, которые проявляются лично к каждому из них", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства заверил, что государство продолжит поддерживать ветеранов, а также на их примере воспитывать нынешнее и будущие поколения.

Деятельность волонтеров, помогающих ветеранам, по его словам, чрезвычайно важна для осознания ответственности за будущее государства. Она, по словам Путина, наполнена глубоким смыслом.

Президент, кроме того, обещал добровольцам поддержку их деятельности со стороны государства.

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