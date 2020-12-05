Путин поддержал проект "Добрый заяц", помогающий инвалидам в сфере обслуживания

Президент России Владимир Путин считает, что общение с особенным людьми делает любого человека богаче духовно. Такое мнение он высказал в ходе общения с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".

Волонтер и многодетная мама из Великого Новгорода Ольга Андреева рассказала главе государства о своем проекте для особенных детей. Он начинался с игровых занятий и за два года прекратился в курс "Добрый заяц. Инклюзивный город" по обучению продавцов, стоматологов, парикмахеров навыкам общения с людьми, имеющими особенности здоровья. Практику игровых занятий для детей уже перенимают другие регионы. "Также мы хотим, чтобы наш "Инклюзивный город" пошел по стране", - сказала Ольга Андреева.

"Общение с особыми детьми делает любого человека более зрелым, делает добрее, - отметил Владимир Путин. - Когда человек проходит такой курс обучения, это направлено не только на особенных детей, это способствует обогащению духовного мира тех, кто к этому прикасается, кто этому учится".

Он поблагодарил автора инициативы за ее начинание и пожелал успехов проекту.