Путин призвал минимизировать экологические риски для природы Арктики

Владимир Путин заявил, что Россия - это северная страна, потому что более 70% нашей территории находится в северных широтах.

"И все, что происходит на Севере представляет для нас особый интерес и особую ценность", - отметил президент РФ в в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России". Он напомнил, что когда-то Михаил Ломоносов говорил о том, что Россия будет прирастать Сибирью.

"В следующие десятилетия Россия, конечно, будет прирастать Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин, но отметил, что природа Арктики при этом очень уязвима.

"Хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск", - заявил президент РФ и добавил, что Россия является членом арктического совета, куда входят все арктические государства. В рамках этого совета также продвигается и экологическая политика, которую Россия будет поддерживать.

"Мы будем вместе с вами бороться за то, чтобы мы для будущих поколений оставили Арктику в том виде, в котором получили ее от наших предков", - заверил Путин.