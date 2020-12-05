Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь

За нынешний год многое было переосмыслено, и россияне стали больше ценить жизнь. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".

Пандемия коронавируса сплотила россиян, уверен глава государства. "Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе", - сказал он. И это осознание, по его словам, "стоит над политикой".

За время пандемии общество изменилось, считает Путин. "За этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом", - отметил президент. "У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности", - продолжил Путин. Он уточнил, что, возможно, неправильно выразился - скорее, эти качества стали проявляться в большей степени. "Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться. Важно это все сохранить и приумножить", - подчеркнул президент.

Только обладая таким крепким нравственным фундаментом, Россия сможет идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития, резюмировал он.