Новости

Получено подтверждение повторных случаев заражения COVID-19 15:41
Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области 15:09
Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь 14:53
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 14:52
Путин поддержал проект "Добрый заяц", помогающий инвалидам в сфере обслуживания 14:25
Путин пообещал итальянцу из Красноярска решить вопрос с гражданством РФ 14:13
В Москве клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова" 13:54
Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата 12:54
Макрон оставил открытым вопрос об участии в выборах 2022 года 12:32
В Москве зарегистрировано 7993 новых случая COVID-19 11:06
Баскетбольные майки Обамы и Джордана проданы за рекордные суммы 10:33
Петр Бирюков: Мемориал "Штыки" в Зеленограде получил новую подсветку 10:20
В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 18 человек 10:00
Врачи назвали безвредную норму мандаринов в день 09:39
На Украине родственники донесли на ветерана за медаль "75 лет Победы" 09:30
Оперштаб: Еще 6584 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:22
Мелкие петарды и фейерверки-фонтаны в России разрешат запускать в зданиях 07:51
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2" 07:06
В Гонконге повысят штрафы за нарушение ограничительных мер 05:23
Экс-министр финансов Австрии приговорен к восьми годам за коррупцию 04:46
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19 03:00
Трамп распорядился вывести военных США из Сомали 02:14
ВОЗ: Более 628 тысяч заражений COVID-19 зарегистрировано в мире за сутки 01:57
Хакеры вывели из строя почти 3 тысячи постаматов в Москве 00:51
Ученые предрекли Соединенным Штатам "мегакатастрофу" 00:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
В субботу в Москве начинается вакцинация от коронавируса
В субботу в Москве начинается вакцинация от коронавируса
05.12.2020 14:53
Рубрика: Власть

Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь

Текст: Татьяна Замахина
За нынешний год многое было переосмыслено, и россияне стали больше ценить жизнь. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".

Пандемия коронавируса сплотила россиян, уверен глава государства. "Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе", - сказал он. И это осознание, по его словам, "стоит над политикой".

Фото: скриншот vesti.ru
Путин: Государство продолжит поддерживать ветеранов

За время пандемии общество изменилось, считает Путин. "За этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом", - отметил президент. "У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности", - продолжил Путин. Он уточнил, что, возможно, неправильно выразился - скорее, эти качества стали проявляться в большей степени. "Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться. Важно это все сохранить и приумножить", - подчеркнул президент.

Только обладая таким крепким нравственным фундаментом, Россия сможет идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития, резюмировал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

Главное сегодня

Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь
Мишустин определил порядок извещения граждан о льготах
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19
Министр спорта РФ отреагировал на принятие в США "акта Родченкова"
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2"
Мишустин призвал регионы решительнее вводить ограничения из-за COVID
Росреестр ускорит сроки регистрации нотариальных сделок