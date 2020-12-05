Хакеры вывели из строя почти 3 тысячи постаматов в Москве

Сеть сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint в Москве серьезно пострадала днем в пятницу в ходе атаки хакеров.

"В общей сложности кибератака коснулась 2 732 постаматов, что составляет 25% сети. Так как атака была зафиксирована на ранней стадии, большую часть из 2 732 постаматов удалось отключить, заказы в них не были открыты", - передает ТАСС комментарий компании.

Судя по сообщениям в соцсетях, хакерам удалось удаленно открыть ячейки постаматов. Ущерб, нанесенный компании и ее клиентам, пока не называется.