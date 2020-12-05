Жители Москвы первыми в России приняли участие в масштабной вакцинации от коронавируса. Учителя, санитары, научные работники - эти и другие представители городской соцсферы получили возможность записаться на иммунизацию. С первыми москвичами, получившими "укол жизни", пообщались корреспонденты "РГ".

В общей сложности в Москве развернуто более 70 прививочных пунктов. Один из них расположен на Ялтинской улице, в здании одного из филиалов поликлиники № 2. Каких-то особенных "ритуалов" в связи с исторической вакцинацией здесь нет: клиника работает по тем же принципам, что и все городские соцучреждения в период пандемии. На входе измеряют температуру, проверяют маски, стоят санитайзеры - все, как обычно. "Наш филиал, где мы организовали прививочный пункт, работает в плановом режиме, - рассказывает главврач поликлиники Наталья Шиндряева. - Прием пациентов не останавливается. Прививочный кабинет у нас здесь на втором этаже". К нему добровольцев ведут указатели на дверях.

Вакцинация начинается в 8.00. "Все участники сначала проходят медосмотр, - говорит Наталья Шиндряева. - А в это же время мы размораживаем вакцину". Для этой вакцины нужна температура не выше минус 18 градусов, в поликлинику завезли специальный холодильник, который постоянно отображает этот важный параметр на дисплее. Одним из первых в Москве на вакцинацию пришел Андрей Осипцов, доцент Сколковского института наука и технологий. "О вакцинации говорили во всех новостях, я эту информацию отслеживал, - рассказывает молодой ученый. - На mos.ru открылась специальная ссылка, все довольно просто. Как я понял, временные интервалы открываются именно в той поликлинике, к которой мы прикреплены".

Прививаться или нет - дискуссии в соцсетях сейчас жаркие. А вот Андрей Осипцов не сомневался. "Я сам ученый, а потому верю в научный прогресс, - объяснил он. - К тому же у меня пожилые родители, они входят в группу риска. Я с ними постоянно общаюсь, хочу и я, и они были защищены максимально возможно". Никакой особой подготовки к прививке у Андрея Осипцова не было. Да и когда готовиться: 4 числа в 8.00 запись открылась, а уже ровно через сутки он находился в зоне ожидания перед прививочным кабинетом.

Пока мы беседовали с Андреем, вакцина в соседнем помещении разморозилась. Невооруженным глазом заметно, что она стала жидкой, а стало быть, готова. "Спутник V" расфасован в небольшие баночки по 3 мл. Каждая доза - 0,5 мл. Собственно сама процедура вообще ничем не отличается от "обычных" прививок. Пара секунд - укол сделан. Левшам колют в правую руку, правшам - в левую. Пациент ждет некоторое время в соседнем помещении.

Многие из тех, кто вакцинируется, вообще верят в силу иммунизации. Например, сотрудник Федерального медико-биологического агентства Александр Теретьев признался, что 2 месяца назад делал прививку от гриппа. Теперь можно и от коронавируса. Как и Андрей Осипцов, Александр Терентьев верит в силу отечественных разработок. Медработник с огромным стажем, он прошел многие ступени нашей системы здравоохранения. И уверенно заявляет: и в СССР, и сейчас к борьбе с инфекционными заболеваниями подходили основательно. "Вот кто, например, помнит вспышку черной оспы в Москве?" - спрашивает он. И сам же отвечает: "Правильно, почти никто. Наша система профилактических мер и иммунизации позволила очень быстро ее купировать". А вот москвич Игорь Снежко, еще один доброволец, вообще первый раз вакцинируется. "Может, когда-то и делал прививки: в школе, в детском саду, уже не помню, - говорит он. - Но сейчас, во взрослой осознанной жизни это мой первый такой выбор". А мотивация, продолжает Игорь, самая простая - оградить свою большую семью от инфекции.

"И так считают многие, - поддерживает заместитель главы департамента здравоохранения Андрей Старшинин. - Ведь только за первые часы, когда запись открылась, удобное время для прививки выбрали более 5 тысяч человек. Но сейчас уже добровольцев куда больше!". Прививочные пункты будут работать с 8.00 по 12 часов каждый день. Рассчитано, что каждый час вакцину могут получать до пяти человек. Каждый из них сразу после укола выбирает удобный день для ввода второго компонента вакцины. Всем раздают памятки, чего можно ждать от вакцины. В первую очередь, разумеется, иммунитета. Исследования показали, что в большинстве случаев вакцина переносится хорошо. Возможно недомогание - это как раз признак того, что препарат работает. В отдельных случаях отмечалось повышение температуры. За отметкой в 38 градусов ее можно сбивать жаропонижающими. Если поднялась выше 39 и не сбивается - обязательно нужно вызвать врача. Остальные реакции вроде дискомфорта в месте укола пройдут и без лекарственного вмешательства в течение 1-3 дней.