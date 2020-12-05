Под Тулой убили редактора районной газеты

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту убийства редактора газеты "Знамя" Узловского района.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Тульской области, тело 54-летнего мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки было обнаружено 5 декабря в одном из домов, расположенных по улице 7-го Съезда Советов города Узловая.

В преступлении подозревается 27-летний знакомый погибшего.

- Установлено, что подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим причинил ему ножевое ранение грудной клетки, от которого мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СК.

В ведомстве добавили, что проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Следственный отдел по городу Узловая возбудил по факту случившегося уголовное дело.

По сведениям ТАСС, убитый мужчина - главный редактор "Знамя" Узловского района, занимавший эту должность с 1992 года.