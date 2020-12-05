В Москве арестована женщина, выбросившая чужого младенца из окна

Женщина, которая выбросила грудного ребенка из окна высотки в новой Москве, арестована.

Такое решение принял Щербинский суд, рассмотрев ходатайство следователя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Арест санкционирован, как минимум, до 4 февраля 2021 года. По данным агентства, подозреваемая находится на седьмом месяце беременности.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве, преступление было совершено днем в пятницу в доме на улице Летчика Ульянина. Подозреваемая была в гостях у семьи и по какой-то причине выбросила их младенца из окна 13 этажа. Травмы оказались смертельными. Мотивы поступка женщина объяснить не смогла. По этому факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего по части 2 статьи 105 УК РФ.