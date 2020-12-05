В столице действует более 700 общественных объединений пожарной охраны

День добровольца отмечается 5 декабря. Накануне этой даты заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поздравил добровольных пожарных и спасателей.

В приветственном слове он подчеркнул: "Москва никогда не оставалась в стороне от добровольческого движения. Сегодня на территории столицы зарегистрировано более 700 общественных объединений пожарной охраны, в которых состоят более 10 000 человек. Отмечу, что за последние 5 лет столичные добровольные пожарные команды совершили 11 665 выездов на различные происшествия, 1 131 раз принимали участие в тушении пожаров, 2 969 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ и приняли участие в спасении 1194 человек".