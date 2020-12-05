В Воронеже поставили самую страстную пьесу Чехова

Трагикомедию о провинциальном донжуане, опубликованную лишь после смерти автора, поставил худрук воронежского драмтеатра Владимир Петров. Первые страницы рукописи утеряны, поэтому текст известен как "Пьеса без названия". Так озаглавили и новый спектакль. В "водевиле с убийством" можно найти хоть притчу о поиске и потере себя, хоть модный протест против харрасмента.

Широкой публике сюжет может быть знаком по фильму "Неоконченная пьеса для механического пианино". Но не стоит думать, что у Чехова все именно так, как в кино, и с этой точки воспринимать спектакль в Воронеже. В оригинале текст рассчитан как минимум на шесть часов действия. Никита Михалков и Александр Адабашьян строили свой сценарий в лирическом ключе. У Владимира Петрова "Пьеса без названия" предстает, пожалуй, более саркастической. Никаких шагов по росе в рассвет персонажи этой нескладной истории, увы, не заслуживают. Но надежда на оправдание у них парадоксальным образом есть.

"Пьеса без названия" сегодня выглядит как очень подробный (и путаный) анонс всего чеховского творчества. Антон Павлович написал ее в 18 лет, еще не подозревая, что станет творцом "новой драмы" и выведет на сцену такую уйму героев времени - людей неплохих, но не сумевших собой распорядиться.

Обаятельные бездельники фланируют по имению веселой вдовы, легко ссорятся и мирятся, чуть хамят друг другу, много пьют и ищут любви. Женщинам кружит голову сельский учитель Платонов - некогда подававший надежды студент, так и не кончивший курса, а ныне - желчный философ. От ироничной болтовни до интрижки один шаг. И уже не разобрать, то ли сам Платонов эти шаги делает первым, то ли мечтательные и страстные дамы. Дома у него жена, всепрощающая Сашенька. Читает по ночам акафисты за врагов. Но и ее терпению есть предел. Как есть предел и внутреннему достоинству самого Платонова, до поры до времени осознающего свой распад.

В спектакле Петрова эта драма, опутанная комичными подробностями, разворачивается практически в пустоте сцены. Пара воздушных занавесов, белый песок под ногами - то ли пляж, то ли пыль, то ли соль, потерявшая силу. Пустыня, где мог цвести райский сад. Почти каждый из персонажей наделен добродетелями, которым почему-то не дали ходу. Мается от нереализованности генеральша Анна Петровна (Магдалена Магдалинина) - чувствует в себе силу править миром, но не справляется даже с имением и долгами мужа; жаждет любить, но отвергает единственного поклонника, который мог бы оценить это по-настоящему. Мечется между нею и чужой женой Платонов (Антон Тимофеев) - в поисках себя утрачивая человеческий облик.

Самоубийством здесь пытается кончить безответная Сашенька (которую, как всякого положительного персонажа, очень трудно показать не ходульно). Но по сути совершает его Платонов.

Несмотря на то, что текст Чехова сокращен примерно вдвое, постановка вышла протяженной. Темп набирается не с ходу, зато метафорическая развязка стремительна.

Доктор Чехов своего героя жалеет, пожалуй, меньше, чем режиссер. У Владимира Петрова для рассыпавшегося в пыль "распутника и абьюзера" как будто не все потеряно.

Прямая речь

Владимир Петров, худрук воронежского театра драмы, заслуженный деятельно искусств РФ:

- Пьеса нравится мне своим открытым темпераментом. Она сильно отличается от позднего Чехова: страстями, столкновениями, любовными перипетиями. Здесь и юношеский его максимализм, и поиски смысла жизни, отражение того ужаса, который он видел… Да у нас почему-то во всех произведениях вокруг ужас, а люди на сцене с ним борются. Чехов очень печален в своей драматургии. А здесь есть и задатки комедии (ситуации подчас просто водевильные), но кончается все плохо. Я для себя сформулировал жанр как водевиль с убийством. Убийство в том, что жизнь проиграна окончательно.

В пьесе много видов любви: эгоистической, всепрощающей, придуманной, истеричной… Во всем этом многообразии запутывается один мужчина. Какой харассмент! Очень антимаскулинная история. Мужчина во всем виноват, так?.. Платонов слабый человек, но женщины его любят. Зовут: "Идем со мной! Я возведу тебя к новой жизни…" - он и идет.