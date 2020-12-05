Валиева превысила мировой рекорд в короткой программе на Кубке России

Чемпионка мира среди юниоров одиночница Камила Валиева выиграла короткую программу на пятом этапе Кубка России, который проходит в Москве.

Валиева впервые в карьере исполнила на официальном старте сложнейший прыжок в женском одиночном катании - аксель в 3,5 оборота, допустив лишь помарку на приземлении. За свой прокат ученица Этери Тутберидзе получила 86,20 балла, в том числе три бонусных балла, превысив тем самым мировой рекорд чемпионки Европы Алены Косторной (85,45).

Напомним, однако, что рекорды, установленные на национальных стартах, не ратифицируются Международным союзом конькобежцев.

Что касается Косторной, а также чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой, то обе фигуристки снялись с соревнований, сдав положительный тест на коронавирус. Кстати, из-за отсутствия в заявке лидеров Первый канал убрал из сетки вещания трансляцию пятого этапа Кубка России. Телеканал должен был показывать короткую и произвольную программы в женских одиночных соревнованиях.

Тройка сильнейших по итогам первого дня турнира выглядит так: Камила Валиева (86,20), Ксения Цибинова (67,59) и Анастасия Тараканова (64,18).