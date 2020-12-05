В Бенгальском заливе прошли совместные российско-индийские учения

В Бенгальском заливе прошли учения типа Passex кораблей Тихоокеанского флота и военно-морских сил Индии, в ходе которых были отработаны организация связи и совместное тактическое маневрирование.

Из-за связанных с коронавирусом ограничительных мер учения прошли в бесконтактном формате без обмена офицерами связи.

"Российскую сторону на учении представляли флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга". От ВМС Индии привлекались фрегат "Шивалик" и корвет "Кадматт", - цитирует ТАСС пресс-службу Тихоокеанского флота.

По окончании совместных учений отряд боевых российских кораблей продолжил выполнение задач, стоящих перед ним в дальнем походе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.