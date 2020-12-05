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Рубрика: Происшествия

В Бурятии будут судить чиновников, оставивших без жилья детей-сирот

Текст: Юрий Батин

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий и хищении при строительстве жилья для детей-сирот в Бурятии.

Следствием установлено, что минстроем республики в 2015 - 2016 годах были заключены контракты на приобретение новых квартир для расселения 254 детей-сирот. Местный предприниматель возводил для них дома без проектной документации. В помещениях отсутствовала гидроизоляция, материал стен не имел достаточной плотности, были неверно смонтированы кровля и система вентиляции.

Фото: Татьяна Кравченко
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Несмотря на это, должностные лица администрации Иволгинского района незаконно выдавали разрешения на строительство. В последующем они и заместитель министра строительства республики без проведения экспертизы приняли решение о вводе домов в эксплуатацию. Предпринимателю было перечислено более 200 миллионов рублей.

"В результате вышеуказанных противоправных действий должностных лиц и коммерсанта дети-сироты остались ни с чем, поскольку из очереди на жилье были исключены, а квартиры имели критические дефекты, не позволяющие в них проживать", - говорится в сообщении Управления Генпрокуратуры РФ в ДФО.

Заместитель главы минстроя республики и должностные лица районной администрации обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Предпринимателю инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В рамках уголовного дела обвиняемым предъявлен иск на сумму более 200 миллионов рублей. В целях обеспечения иска наложен арест на их имущество - квартиру, три земельных участка и пять автомашин.

Пострадавшие были восстановлены в очереди на жилье через суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие ДФО Бурятия

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