В Бурятии у пациента удалили гигантскую опухоль, о которой он не знал

В Бурятии врачи онкологического диспансера провели уникальную операцию по удалению из брюшной полости 21-летнего пациента семикилограммовой опухоли.

"Удивительно, но о гигантской опухоли пациент не подозревал. Хотя увеличение живота началось с подросткового возраста", - сообщается на странице онкоцентра в Instagram.

Мужчина обратился к онкологам, пройдя УЗИ. После осмотра и дообследования была выявлена гигантская опухоль брюшной полости размером 160 х 250 х 240 миллиметров. На консилиуме было решено провести оперативное лечение.

Основная сложность была в извлечении опухоли, окруженной жизненно важными органами, сместившимися из-за ее размеров.

"Пришлось выполнить тотальную лапаротомию, а это разрез от мечевидного отростка до лона", - говорится в сообщении.

Бригада из шести специалистов работала несколько часов.

"Сразу после операции все органы встали на место, пациент чувствует себя лучше", - отметили онкологи.