В Бурятии у пациента удалили гигантскую опухоль, о которой он не знал

В Бурятии врачи онкологического диспансера провели уникальную операцию по удалению из брюшной полости 21-летнего пациента семикилограммовой опухоли.
"Удивительно, но о гигантской опухоли пациент не подозревал. Хотя увеличение живота началось с подросткового возраста", - сообщается на странице онкоцентра в Instagram.
Мужчина обратился к онкологам, пройдя УЗИ. После осмотра и дообследования была выявлена гигантская опухоль брюшной полости размером 160 х 250 х 240 миллиметров. На консилиуме было решено провести оперативное лечение.
Основная сложность была в извлечении опухоли, окруженной жизненно важными органами, сместившимися из-за ее размеров.
"Пришлось выполнить тотальную лапаротомию, а это разрез от мечевидного отростка до лона", - говорится в сообщении.
Бригада из шести специалистов работала несколько часов.
"Сразу после операции все органы встали на место, пациент чувствует себя лучше", - отметили онкологи.