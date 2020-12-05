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05.12.2020 08:15
Рубрика: Происшествия

В Якутии юноша насмерть замерз в машине на заброшенной трассе

Текст: Владимир Таюрский

В ночь с пятницы на субботу в 120 километрах от села Томтор Оймяконского района Якутии была обнаружена легковая машина с заглохшим двигателем, в салоне которой находились двое молодых людей.

"К моменту обнаружения один из них скончался, второго юношу с признаками обморожения в настоящее время транспортируют в ближайшее медицинское учреждение - больницу Оймяконского района, - сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

В Приморье бездомный замерз насмерть возле храма

Два 18-летних парня перегоняли автомобиль из Якутска в Магадан, но в назначенное время домой не приехали. Тревогу забили родные. По предварительным данным, ночью в 50-градусный мороз молодые люди сбились с пути, а впоследствии заглох мотор машины. Участковый уполномоченный села Томтор, решивший в ходе поисков обследовать заброшенную трассу, обнаружил их там.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка. Для установления причины смерти молодого человека будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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