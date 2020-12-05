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05.12.2020 10:40
Рубрика: Происшествия

В Приморье закончена активная фаза восстановительных работ после циклона

Текст: Ольга Журман
Активная фаза аварийно-восстановительных работ, которыми до сих пор заняты все экстренные службы Приморья, подошла к концу. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России
Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России

В минувшую пятницу вернулись в Хабаровск и Еврейскую автономную область 100 специалистов Амурского спасательного центра. Сотрудники краевого ГУ МЧС продолжают оказывать помощь жителям острова Русский, энергоснабжение на котором полностью восстановлено.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
На острове Русском полностью восстановлено энергоснабжение

Пока остается закрытым для автомобильного движения Русский мост. На сегодня очищено от наледи 145 вант из 168. Этим заняты 25 человек, из них 14 от МЧС России, 11 человек от подрядной организации по обслуживанию моста.

Операция по очистке моста без преувеличения уникальна, потому, что на высоте 321 метр (высота Эйфелевой башни вместе с установленной на ней антенной - 324 метра) никто никогда без механизмов вручную не отбивал лед на вантах резиновым молоточком.

- Конечно, в мире есть примеры, когда ванты мостов покрывались льдом. В нашем случае все дело в высоте, а из снаряжения - веревка да карабины. Что нам помогло? Понимание необходимости выполнить задачу, расчет, смелость парней, если хотите - самоуверенная наглость…, - говорит начальник поисково-спасательного отряда (ПСО) ГУ МЧС Антон Шакиров.

Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России
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По словам начальника подразделения владивостокского ПСО Юрия Остапенко, спасателям во многом помогло солнце.

- После этого циклона дни все время солнечные стоят. Оно значительно сократило толщину льда на южной стороне вант, растопило его. А вот северная сторона сильно наморожена. И лед не рыхлый и спрессованный, а такой плотный, прозрачный,- говорит он.

Изготавливали и монтировали ванты моста на остров Русский специалисты французской компании Freyssinet. Правительство края отправило в адрес компании письмо, в котором сообщает о проблеме обледенения вант. Как говорит директор ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России" Дмитрий Бабак, во Владивостоке ждут французских специалистов, чтобы они на месте смогли решить, каким способом обезопасить Русский мост от обледенения в дальнейшем.

Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Справка "РГ"

Ледяной циклон обрушился на Приморье 19 ноября - обычный дождь перерос в снег с ледяным дождем, потом в метель. Обледеневшие провода согнули несколько ЛЭП, произошел обрыв линий электропередачи, энергоснабжение было прервано. Насосные станции Владивостока, которые обеспечивали подачу воды и тепла в дома, прекратили работать. Население региона осталось без сотовой связи, интернета, телевидения. Был введен режим ЧС.

О том, как шли работы по очистке Русского моста после ледяного циклона, читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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