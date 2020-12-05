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05.12.2020 20:00

Разработка мордовских ученых защитит бытовые котлы от замерзания

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Создать систему отопления в частных домах, полностью независимую от электроэнергии - такую задачу поставили себе ученые Мордовского госуниверситета. Работа над проектом теплоутилизатора с замкнутым термодинамическим циклом, которую активно ведут сотрудники вуза - директор НПО "Энергосистемы" Анатолий Лысяков и заведующий кафедрой теплоэнергетических систем Алексей Левцев - вышла на новый уровень.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Сегодня на бытовом уровне аналогов таким приборам, способных преобразовывать тепловую энергию в механическую, не существует. Конечно, если не брать в расчет более сложные устройства - такие, как двигатель Стирлинга. Но он больше является конкурентом для двигателей внутреннего сгорания.

- Оказалось, что потенциал нашей технологии гораздо больше, чем мы думали. Благодаря замечаниям и рекомендациям экспертов мы нашли очень много направлений, в которых можно развиваться дальше, - подчеркнул Анатолий Лысяков. - Если вначале речь шла о создании теплоутилизатора для тепловых станций и котельных установок, то сейчас мы нацелены на создание котла, в который эта система будет уже интегрирована.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В целом прибор представляет собой группу теплообменных аппаратов. Вся автоматика в них происходит за счет физических процессов.

Как сообщили в пресс-службе вуза, на данный момент делаются последние штрихи по доработке серийного образца. Новинкой уже заинтересовались инвесторы - как в республике, так и за ее пределами. Также ученые активно готовят заявку на вхождение научно-производственного объединения "Энергосистемы" в "Сколково". Это позволит существенно усовершенствовать прототип изделия, сделать его более доступным для бытового сектора. Разработчики уверены, что это найдет отклик как у владельцев частных домов, так и офисных зданий и помещений.

- Данная разработка сегодня очень актуальна, ведь проблемы с бытовыми котлами есть у всех, - пояснили авторы проекта. - Чтобы в случае их поломок избежать замерзания дома, владельцы загородных коттеджей даже заливают в систему теплоснабжения вместо воды антифризы - так называемую автохимию. В таком случае, если котел отключился, вода в трубах дома не замерзнет. Разумеется, это очень неэкологично.

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Напомним, что ранее идея получила поддержку в Фонде содействия инновациям. Результатом стало заключение соглашения о предоставлении гранта на проведение НИОКР. На первом этапе был разработан уникальный термодинамический цикл. Также ученые создали прототип изделия. Совсем недавно он успешно прошел экспертную оценку фонда.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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