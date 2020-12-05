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05.12.2020 11:46
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области автомобиль провалился под лед

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В ночь с 4 на 5 декабря на озере Свято в Навашино Нижегородской области автомобиль УАЗ провалился по лед. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Фото: МЧС по Нижегородской области
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Звонок от очевидца на линию "112" поступил в 02:54. На место немедленно были направлены экстренные службы.

Как выяснилось, автомобиль выехал на лед в темное время суток и провалился под лед озера. В машине было два человека. Одному из них удалось выбраться, добежать до берега и позвать на помощь. Второй - мужчина 1969 года рождения - погиб, его тело вытащили очевидцы.

В МЧС по Нижегородской области напомнили, что лед становится прочным после двух-трех недель непрерывных морозов: даже небольшая оттепель делает его рыхлым и пористым. Пешеходы могут переходить водоем по льду, если его толщина достигает минимум 10 сантиметров, легковые автомобили требуют льда не менее 30 сантиметров, а внедорожники - 40 сантиметров.

- В настоящее время не на всех водоемах лед имеет необходимую прочность, а на больших реках его и вовсе нет. Выходить, а тем более выезжать на транспортных средствах на лед смертельно опасно, - подчеркнули в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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