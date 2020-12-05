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05.12.2020 11:08
Рубрика: Происшествия

В Красноярске задержали похитителя, скрывавшегося от следствия шесть лет

В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемого в похищении человека мужчину, скрывавшегося от следствия шесть лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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По данным следствия, преступление было совершено в августе 2014 года. В полицию поступило сообщение об исчезновении 20-летнего жителя Сосновоборска. Позже выяснилось, что его похитил задержанный вместе с двумя приятелями. Они вывезли пострадавшего на седьмой километр автодороги Красноярск - Железногорск и избили. Причиной стала личная неприязнь.

В отношении организатора похищения было возбуждено уголовное дело, но он скрылся от правосудия. Спустя шесть лет мужчину задержали, сейчас он заключен под стражу.

Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия предъявил преступнику обвинение по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

Его подельники также были задержаны, суд признал их виновными в совершении преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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