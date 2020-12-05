В Северной Осетии отреставрируют полуразрушенный древний храм

В Алагирском районе Северной Осетии планируют воссоздать утраченную часть Зругской церкви Х-ХI веков в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и архитектуры республики Константина Моргоева.

По его словам, для подготовки в этом году специалисты восстановили откос и укрепили оставшуюся часть здания.

Отметим, реставрация храма ведется в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании. На работы направлено около 75 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Между тем, Зругская церковь была построена из пиленого травертина, а утраченная часть здания создадут из архекамня. Таким образом, эксперты планируют сохранить первоначальную технологию строительства и фактуру.

Завершение работ запланировано на 2022 год. Потом там подведут последние архитектурные штрихи и займутся благоустройством территории.

Кстати, президент России Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовили мероприятия, в числе которых реставрация нескольких объектов культурного наследия в республике.

Справка "РГ"

Зругская церковь расположена в урочище Зруг на высоте 2122 метров над уровнем моря на древнем перевальном пути в Закавказье. Храм интересен сохранившимися остатками росписей XII века, а также наличием фрагментов сохранившихся фресок.