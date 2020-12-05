На фестивале Arctic open представили цифровую карту кинолокаций Севера

В Архангельске продюсеры, руководители союзов кинематографистов и кинокомиссий регионов СЗФО оценили условия для производства фильмов на их территории. Встреча состоялась на международном кинофестивале Arctic open, который проходит в Архангельске и Северодвинске.

Как отметил член правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Виктор Будилов, в России появляется все больше "кинорегионов", в которых комфортно снимать фильмы. Например, в Калининградской области, куда еще недавно кинематографисты наведывались лишь за европейской "картинкой", сегодня снимается уже больше 40 самых разных лент. В Мурманской области работают не только российские, но и норвежские, шведские, китайские кинематографисты.

По мнению специалистов, к перемещению съемок из столиц в регионы привело создание в них кинокомиссий, которые предоставляют рибейты - компенсации части затрат на производство фильмов.

- Съемки в регионах всегда связаны с дополнительными расходами и сложностями, - отмечает Виктор Будилов. - Там не так много театров, в которых можно набрать актеров второго плана, недостаточно съемочной техники. Надо оплачивать дорогу и проживание актерам, привозить оборудование. Поэтому любая субсидия поможет проекту. Но дело не только в деньгах. Очень важно получить все согласования и разрешения - например, при необходимости перекрыть мост для съемок или попасть на какой-то объект. Все это становится возможным, когда регион идет навстречу.

Для регионов съемки также выгодны, поскольку кинематограф оставляет деньги на территории, оплачивая транспорт, питание и другие услуги. Это поддерживает малый бизнес, дает новые рабочие места. К примеру, на Новгородчине порядка ста пенсионеров регулярно подрабатывают в массовке. По оценкам экспертов, съемки одного большого сериала могут принести региону от 80 до 100 миллионов рублей.

Кинематограф помогает и в развитии туризма. В 2019 году Мурманскую область посетили 480 тысяч туристов, из них 435 тысяч приехали в Териберку, где снимался "Левиафан" Андрея Звягинцева, отмечает руководитель регионального отделения Союза кинематографистов Светлана Солдатова. Скелет кита со съемок стал полноценным туристическим объектом.

По словам продюсера Галины Лифановой, на Север кинематографисты едут за атмосферой, которую больше нигде не найти. Все чаще съемочной площадкой становится Поморье - среди прочего, здесь снимали "Эпидемию", которая получила не только всероссийское, но и международное признание. Городок Онега на берегу Белого моря собрал с десяток ведущих актеров страны. При этом в фильме были задействованы местные жители, а также технические ресурсы.

На фестивале Arctic open обсудили перспективы создания кинокомиссии Архангельской области, которая должна привлечь в регион новые проекты.

В Карелии рибейты кинематографистам начнут предоставлять в 2021 году. Кроме того, в республике создали цифровую карту кинолокаций, которая позволяет выбрать место для съемок и осмотреть его в форматах 3D и VR.

- Мы подали заявку в фонд президентских грантов. Если проект будет востребован, в следующем году объединим три региона - Карелию, Архангельскую и Мурманскую области. Они станут пилотными объектами на карте кинолокаций. В перспективе проект может стать всероссийским, - считает директор петрозаводской компании Алексей Рогозин.

Традиционный кинофестиваль Arctic open проходит в смешанном онлайн и офлайн формате. Как пояснила директор фестиваля Тамара Статикова, привычной конкурсной программы в этом году нет и победителей определять не будут. Тем не менее организаторам даже в сложных условиях, продиктованных пандемией, удалось представить интересную и насыщенную программу, отмечают участники фестиваля. За три дня зрители увидят 25 художественных, документальных и анимационных фильмов, созданных в России, Швеции, Дании и Канаде. В их числе - одиннадцать премьер 2020 года.

Режиссеры из Москвы, Петербурга, Якутии и других регионов приехали в Архангельск, чтобы лично представить свои фильмы. Остальные общаются с фестивальной публикой в формате онлайн. Причем задать вопросы создателям фильмов может практически каждый в любой точке страны и мира. Так, на связь с Архангельском вышли драматург и режиссер Иван Вырыпаев, который сейчас живет в Варшаве, и классик канадского кино Гай Мэддин.

На фестивале представлена ретроспектива фильмов Мэддина, и в их числе - "Архангел", действие которого происходит в Архангельске в годы Гражданской войны.

- Моя мечта стала явью - этот фильм показали в Архангельске, - признался Гай Мэддин. - Я снял его 30 лет назад и никак не ожидал, что это произойдет. Моей задачей в фильме было представить свое видение войны.

Кроме того, впервые на фестивале Arctic open открылся зимний кинотеатр в Петровском парке Архангельска. На этой необычной площадке зрители посмотрели фильм об арктической бухте Тихой, а также работы молодых режиссеров, снятые в Кенозерье.