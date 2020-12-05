Шоу в честь Дней Эрмитажа пройдет в онлайн-формате

Новости

Получено подтверждение повторных случаев заражения COVID-19 15:41
Путин пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области 15:09
Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь 14:53
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признан лучшим молодым игроком РПЛ 14:52
Путин поддержал проект "Добрый заяц", помогающий инвалидам в сфере обслуживания 14:25
Путин пообещал итальянцу из Красноярска решить вопрос с гражданством РФ 14:13
В Москве клуб опечатали из-за ковидных нарушений на концерте "Кипелова" 13:54
Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата 12:54
Макрон оставил открытым вопрос об участии в выборах 2022 года 12:32
В Москве зарегистрировано 7993 новых случая COVID-19 11:06
Баскетбольные майки Обамы и Джордана проданы за рекордные суммы 10:33
Петр Бирюков: Мемориал "Штыки" в Зеленограде получил новую подсветку 10:20
В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 18 человек 10:00
Врачи назвали безвредную норму мандаринов в день 09:39
На Украине родственники донесли на ветерана за медаль "75 лет Победы" 09:30
Оперштаб: Еще 6584 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:22
Мелкие петарды и фейерверки-фонтаны в России разрешат запускать в зданиях 07:51
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2" 07:06
В Гонконге повысят штрафы за нарушение ограничительных мер 05:23
Экс-министр финансов Австрии приговорен к восьми годам за коррупцию 04:46
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19 03:00
Трамп распорядился вывести военных США из Сомали 02:14
ВОЗ: Более 628 тысяч заражений COVID-19 зарегистрировано в мире за сутки 01:57
Хакеры вывели из строя почти 3 тысячи постаматов в Москве 00:51
Ученые предрекли Соединенным Штатам "мегакатастрофу" 00:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
В субботу в Москве начинается вакцинация от коронавируса
В субботу в Москве начинается вакцинация от коронавируса
05.12.2020 13:49
Рубрика: Культура

Шоу в честь Дней Эрмитажа пройдет в онлайн-формате

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Оргкомитет шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа" Фото: Оргкомитет шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа"
Фото: Оргкомитет шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа"

6 и 7 декабря в Санкт-Петербурге пройдет 3D mapping шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа". Из-за сложной эпидемиологической ситуации шоу решено перевести в онлайн-формат.

Фото: iStock
В Эрмитаже сделают заготовки для копии гробницы Александра Невского

Действие грандиозного светового шоу в честь Дней Эрмитажа развернется на фасаде здания Главного штаба. В сюжетной линии 3D спектакля - свыше десяти историй великих побед, о которых рассказывается на языке шедевров искусства.

- В мировой культуре отразились истории побед целых народов и отдельных людей - побед ежедневных и судьбоносных, вдохновляющих и незаметных, побед над эпидемиями и войнами, над страхами и невежеством, над самыми непреодолимыми обстоятельствами, - объясняют замысел организаторы шоу. - От Демосфена до Юдифи, от Петра Великого до героев Бородино, от царственных обитателей Зимнего дворца до его героических хранителей в годы блокады.

В основу видеоряда вошли изображения экспонатов из коллекции Эрмитажа, архитектурных деталей и элементов декора. Музыкальная партитура, созданная специально для шоу, состоит из фрагментов знаменитых произведений разных стилей и эпох. В спектакле также прозвучат отрывки из мемуаров, стихи Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Гумилева, Бальмонта, Евтушенко, Дудина, Окуджавы.

Благодаря онлайн-формату 3D mapping шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа" смогут увидеть не только петербуржцы, но и все желающие. 6 и 7 декабря уникальный спектакль будет транслироваться на сайте "Дни Эрмитажа" с 14.00 до 23.00 каждые полчаса.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь
Мишустин определил порядок извещения граждан о льготах
В Роспотребнадзоре разъяснили, почему антитела - не гарантия иммунитета к COVID-19
Министр спорта РФ отреагировал на принятие в США "акта Родченкова"
Германия назвала судно-трубоукладчик "Северного потока-2"
Ярмарка Non/fiction пройдет в новом онлайн-формате
В замок "Ласточкино гнездо" вернулись химеры