Шоу в честь Дней Эрмитажа пройдет в онлайн-формате

6 и 7 декабря в Санкт-Петербурге пройдет 3D mapping шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа". Из-за сложной эпидемиологической ситуации шоу решено перевести в онлайн-формат.

Действие грандиозного светового шоу в честь Дней Эрмитажа развернется на фасаде здания Главного штаба. В сюжетной линии 3D спектакля - свыше десяти историй великих побед, о которых рассказывается на языке шедевров искусства.

- В мировой культуре отразились истории побед целых народов и отдельных людей - побед ежедневных и судьбоносных, вдохновляющих и незаметных, побед над эпидемиями и войнами, над страхами и невежеством, над самыми непреодолимыми обстоятельствами, - объясняют замысел организаторы шоу. - От Демосфена до Юдифи, от Петра Великого до героев Бородино, от царственных обитателей Зимнего дворца до его героических хранителей в годы блокады.

В основу видеоряда вошли изображения экспонатов из коллекции Эрмитажа, архитектурных деталей и элементов декора. Музыкальная партитура, созданная специально для шоу, состоит из фрагментов знаменитых произведений разных стилей и эпох. В спектакле также прозвучат отрывки из мемуаров, стихи Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Гумилева, Бальмонта, Евтушенко, Дудина, Окуджавы.

Благодаря онлайн-формату 3D mapping шоу "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа" смогут увидеть не только петербуржцы, но и все желающие. 6 и 7 декабря уникальный спектакль будет транслироваться на сайте "Дни Эрмитажа" с 14.00 до 23.00 каждые полчаса.