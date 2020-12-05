"Зенит" разгромил "Урал" со счетом 5:1

Питерский "Зенит" добился крупной победы в матче 17-го тура чемпионата России. Команда Сергея Семака разгромила "Урал" - 5:1.

К этой встрече "сине-бело-голубые" подошли не в лучшем настроении: на неделе клуб крупно проиграл "Брюгге" (0:3) и вылетел из еврокубков. Проблем у Семака хватает. В первую очередь - с травмированными.

Впрочем, на сегодняшний поединок, по крайней мере в атаке, у "Зенита" вышли все сильнейшие. В результате еще до перерыва хозяева забили четыре мяча: дубль записал на свой счет Сердар Азмун, отличились также Артем Дзюба и Дуглас Сантос. Во второй половине Азмун оформил хет-трик, забив с пенальти, а "Урал" ответил на это голом Артема Шаболина.

Разгромив уральцев, "Зенит" догнал "Спартак" (по 35 очков) и вышел на первое место по дополнительным показателям. Уже завтра сравняться с питерцами и "красно-белыми" может ЦСКА. Для этого армейцам необходимо победить на своем поле подмосковные "Химки".