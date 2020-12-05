Ари и Классон сделали по дублю в матче "Краснодара" и "Ротора"

В матче 17-го тура чемпионата России по футболу "Краснодар" дома крупно обыграл волгоградский "Ротор"" - 5:0 (3:0). Дубли на счету форварда хозяев Ари и полузащитника Классона. "Быки", набрав 24 очка, переместились на восьмое место, а волжане с шестью баллами занимают последнее место в РПЛ.

Кубанскому клубу, после победы в среду над французским "Ренном" на групповом этапе Лиги чемпионов обеспечившему себе участие в еврокубках будущей весной, теперь срочно требуется браться за исправление ошибок в первенстве страны. А здесь дела у южан очень даже неважны: десятое место и всего 24 очка на счету - так плохо они никогда еще не выступали.

И поединок против аутсайдера турнира (хотя в запасе по причине ротации остались их лидеры Кабелла, Классон, Рамирес и Берг) "быки" начали очень даже задорно, с многочисленных атак на чужие ворота. И вышедший впервые в сезоне в основе Ари (как, впрочем, форвард Марков и опорный хавбек Камболов) хлестким ударом из центра штрафной завершил комбинацию с участие Чернова, Вандерсона и Маркова - 1:0, 14-я минута.

Затем гости, явно к удивлению краснодарцев, резко взвинтили скорость, и принялись создавать момент за моментом у ворот соперника. В результате в течение нескольких минут голкипер "быков" Сафонов отразил четыре опаснейших ударов волжан Давиташвили, Алейника и Степанова из убойных позиций.

Однако гостей подвел Понсе - венесуэльский нападающий "Ротора" уже к 30-й минуте умудрился схватить два подряд "горчичника" за неоправданно жесткие стыки центре поля и был удален. Вскоре после подсказки ВАР главный судья Казарецев за попадание мяча в руку Кверквелия назначил пенальти, который точно исполнил Ари - 41-я минута.

А затем удался сильным ударом метров с 20-ти Сулейманов довел счет до разгромного - 3:0, 43-я минута.

Победитель этого противостояния. в принце, стал понятен. Наверное, поэтому во второй половине пошел открытый футбол. И здесь снова несколько раз блеснул голкипер сборной России Матвей Сафонов, принявшийся спасать свою команду: защита "быков" - временами в центре (Мартынович и Кайо то и дело ошибались) просто разваливалась.

Много пытались атаковать и быки". Правда, без использования высоких скоростей. Скорее всего, "футболисты "Краснодара" уже держали в уме следущий свой матч. А он предстоит особенный: в заключительном шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов в будущий вторник, 8 декабря кубанцы сыграют в Лондоне против "Челси".

Хотя еще два мяча хозяевам в конце встречи все-таки удалось забить: Классон точно пробил из пределов штрафной - 4:0, 85-я минута. Заметим, это первый гол на счету шведского игрока, возвратившегося на поле после лечения очень тяжелой травмы. А затем он же безукоризненно исполнил пенальти - 5:0, 89-я минута.