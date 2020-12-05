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05.12.2020 12:47
Рубрика: Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП при лобовом столкновении

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Кубани

В Каневском районе Кубани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей на 135-м километре автодороги "Краснодар- Ейск". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: Пресс-служба ГУВД России по Кубани
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Сообщение об инциденте поступило сегодня в 06.40 в дежурную часть ОМВД России по Каневскому району.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-21099", следуя по направлению в сторону Ейска, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с "ВАЗ-2110", двигавшимся во встречном направлении.

В результате погибли пять человек, предварительно все совершеннолетние.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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