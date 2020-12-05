В Крыму проверят органы опеки после попытки изъять из семьи 15 детей

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова совместно с Генпрокуратурой проведет проверку в связи с изъятием детей из приемных семей в Крыму, передает Интерфакс.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что она уже обратилась в Генеральную прокуратуру РФ, пригласив надзорный орган совместно провести проверку и разобраться в причинах изъятия детей из приемных семей. По словам омбудсмена, она выедет в Крым, чтобы на месте лично разобраться в причинах изъятия трех, а потом еще 15 детей из двух приемных семей. Кузнецова также предложила создать для проверки межведомственную рабочую и включить в нее представителей местной прокуратуры, Рособрнадзора и уполномоченного по правам ребенка в Крыму.

При этом детский омбудсмен отметила, что действуя таким образом, изымая детей, органы опеки расписываются в собственной некомпетентности, признавая ошибочными свои же предыдущие решения.

- Как правило, это вечерний "налет" опеки с полицией, грубые действия, крики, испуганные дети, - предположила Анна Кузнецова. - Какая семья следующая? Что-то совсем поломалось в этой структуре... Ведь это же сама опека ранее передала в эту семью 15 детей, в другую - шесть.

Накануне в офис Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка из Крыма поступила жалоба на действия органов опеки. После вмешательства омбудсмена изъятие 15 детей было приостановлено. Кузнецова сама связалась с органами опеки Крыма, чтобы выяснить, почему из приемной семьи забирают детей, но вразумительного ответа, по ее словам, так и не получила. Кузнецова заявила, что в Крыму с детьми "поступили как с мебелью".

Ранее детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева также выразила несогласие с действиями органов опеки Симферопольского района, решивших изъят из приемной семьи Ольги и Юрия Тоцких 15 детей. Клюева обратилась в районную администрацию с просьбой приостановить решение до проверки психологов и правоохранителей.