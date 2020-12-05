В свердловском арбитраже протестируют чат-бот

Какие уроки судейское сообщество извлекло из пандемии? Зачем судьям чат-бот, электронная цифровая подпись и онлайн-заседания? Эти вопросы мы задали председателю Арбитражного суда Свердловской области Светлане Цветковой.

Светлана Александровна, 23 ноября одно из местных СМИ опубликовало статью о конфликте, якобы возникшем в суде из-за реформы системы распределения дел и назначения даты и времени заседаний. Вы будете реализовывать свое право на ответ?

Светлана Цветкова: Честно говоря, у нас первый раз такая ситуация со СМИ. Мы разместили на сайте суда ответ на редакционный запрос. Очевидно, что журналист из него информацию взял выборочно - пусть читатели сами делают выводы. В статье смешиваются два понятия: электронное распределение дел, которое осуществляется программой по прописанному алгоритму, и назначение даты и времени - организационный вопрос.

У нас действительно возникли проблемы из-за неравномерного распределения залов между судьями и необходимости соблюдать социальную дистанцию. Обычно один зал делится по времени на двоих судей, но у банкротных составов нагрузка настолько интенсивная, что судебный зал им нужен на целый рабочий день. Тенденция к росту дел о несостоятельности (банкротстве) прослеживается уже несколько лет. Так, в январе-октябре 2020 года их количество увеличилось на 19,5 процента и составило 5 710, тогда как за весь 2019 год было 4 777. Из 14 судебных составов дела о банкротстве рассматривает пять, а у остальных судей 55 процентов дел - упрощенное и приказное производство. Уже были случаи, когда коллеги из разных составов назначали заседания на одно и то же время в одном зале. Приходилось вешать бумажные объявления и менять место либо вообще переносить заседание. Вопрос достаточно серьезный: если стороны не заметят этой информации и не явятся в процесс, судебный акт могут даже отменить.

В программе "Судопроизводство" этого не видно?

Светлана Цветкова: В арбитражных судах используется программный комплекс "Судебно-арбитражное делопроизводство", и пока в нем нельзя автоматически выбрать свободный зал и время, каждый судья видит только свои заседания в своем зале. Нужно ПО дорабатывать.

Пока этим заняты программисты, мы решаем проблему организационно. В создании алгоритма распределения залов участвует большинство наших судей. Он позволит в будущем избежать назначения заседания на выходной или праздничный день, за рамками процессуальных сроков, с наложением по дате и времени и других ошибок, связанных с человеческим фактором.

Вы говорите, что впервые столкнулись с вольной интерпретацией фактов в СМИ. Неужели в прошлом году журналисты вас не осаждали из-за экс-судьи Гаврюшина, который получил восемь лет колонии за продажу "нужного" решения по делу?

Светлана Цветкова: Мы всегда открыты и в том случае придерживались максимально открытой позиции. Вообще это первый такой случай не только в истории нашего суда, но и всех арбитражных судов округа. Не буду скрывать - это был удар по профессионально работающему коллективу. Урок горький, но полезный. Мы сделали несколько важных выводов.

Во-первых, начали более активно тасовать судебные составы, менять специализацию судей, чтобы не было постоянного общения с одними и теми же представителями. Во-вторых, обратились к разработчикам программного обеспечения, чтобы дату и время судебного заседания назначала программа, произвольно, но с учетом процессуальных сроков, и никто не мог на это повлиять. К сожалению, централизованное внедрение затянулось, но надеемся вскоре получить новую опцию.

Электронное распределение дел у нас существует с незапамятных времен, замена судьи тоже происходит в электронном виде. Благодаря цифровым технологиям реализована функция разделения ролей: даже председатель суда, при желании, не сможет зарегистрировать дело и распределить его конкретному судье, потому что это автоматизировано, правом на совершение таких действий в программе обладают разные сотрудники. То есть потенциальному нарушителю, чтобы сфабриковать какой-то документ, придется задействовать почти все отделы суда.

Последнее, к чему пришли - надо защищать наши информсистемы.Так, мы приняли меры по предотвращению возможной уязвимости серверов, в том числе исключили использование удаленных рабочих столов.

Были попытки взломов?

Светлана Цветкова: Нет, но мы работаем на предупреждение таких фактов.

Чему еще нас научил тот вопиющий случай: внимательнее относиться к каждой отмене или изменению судебного акта, противоречащего сложившейся судебной арбитражной практике. Рассматриваем такие факты на президиуме раз в месяц. Я всегда судьям говорю: "У вас должен быть точный ответ для нас, коллег, что случилось, почему отложили дело на два месяца, тогда как допускается только на один? Почему приняли решение, которое непонятно большинству?" И объяснять это нужно не мне в кабинете, а членам президиума. Это коллегиальный орган, состоящий из наиболее опытных судей, председателей судебных составов, заместителей председателя и председателя суда. Решения выносятся коллегиально.

Как вы прожили 2020 год? Чем занимались судьи с 19 марта по 12 мая, когда физически доступа в здание суда не было?

Светлана Цветкова: На самом деле мы не были в простое ни одного дня: рассматривали неотложные дела, вели упрощенное, приказное производство, а также споры, где стороны заявили ходатайство о рассмотрении обстоятельств в их отсутствии. Использовали внутреннюю видеоконференцсвязь (судья и представители по делам находились в разных залах), тем не менее, это замедляло процессы. Если бы не цифровые технологии, думаю, нам бы не удалось удержать средние сроки рассмотрения дела на уровне 2,9 месяца. В прошлом году было 2,8, то есть пандемия затормозила нас совсем чуть-чуть.

Коронавирус стал для нас вторым важным уроком. Если раньше можно было откладывать внедрение электронных сервисов под предлогом, что они "сырые", то теперь мы уверены:лучше установить"пилотное" ПО и уже в процессе корректировать недостатки, чем ждать готового продукта. К тому же суды сильно отличаются друг от друга по численности дел. У нас рассматривается до 70 тысяч дел в год, это третье место в стране. Естественно, нам нужно много всяких опций. А в небольшом суде, может быть, и половина из них не востребована.

Еще в феврале мы первые в округе начали подписывать решения электронной цифровой подписью. А также стали четвертым судом в России, где ввели электронное ознакомление с делами. То, что считалось сложным, почти невозможным из-за перегруженности аппарата, теперь наша обыденность.С июля действует обмен делами упрощенного производства в электронном виде с вышестоящими инстанциями.

Также надо отметить высокий спрос на онлайн-заседания, которые суд начал проводить с апреля, на сегодня их проведено уже более 6 тысяч, и количество заявок на такой формат увеличивается с каждым днем. Онлайн-заседания возможны по всем категориям дел, сторонам достаточно всего лишь заявить ходатайство. Очные заседания остались, в основном, в делах о банкротстве.

Неужели проводите конференции в Zoom?

Светлана Цветкова: Конечно, нет. Создан отдельный защищенный сервис, сначала его апробировали в Верховном суде, потом установили нам. Во время онлайн-заседания судья находится у себя в кабинете, истец и ответчик - у себя дома. В определенный период это стало настоящим спасением, поскольку не все юристы, представляющие интересы сторон, могли физически приехать в Екатеринбург из-за вводимых ограничений, карантина и т.п. Сегодня можно подать документы удаленно (через сервис "Мой Арбитр"), рассмотреть дело в онлайн-заседании, получить решение суда, подписанное электронной цифровой подписью в "Картотеке дел", при этом ни разу не побывав в суде и на почте.

Каковы дальнейшие перспективы развития цифровых технологий в суде?

Светлана Цветкова: Сделано много, но появляются новые вызовы, задачи, возможности. В планах - переход к электронным исполнительным листам и стыковка нашей системы с системой электронного межведомственного взаимодействия. Это позволит отправлять запросы в госорганы в цифровом виде, сведет к нулю возможность подделки исполнительных листов и сократит сроки документооборота.

Кое-что мы подсматриваем в других сферах. Например, все уже привыкли к электронным очередям в поликлинике - мы сделали аналог и теперь высылаем талоны с датой и временем сдачи либо получение документов. Также если раньше к судье ходатайства сторон поступали через какое-то время, то сейчас он видит их сразу после загрузки в "Мой Арбитр".

К сожалению, у нас был опыт "недозвона" в справочную службу суда…

Светлана Цветкова: Такая проблема есть, справочная служба сильно перегружена. Поэтому в ближайшее время у нас на сайте суда появится чат-бот, который дополнит рубрики сайта"вопрос-ответ" и "актуальные вопросы правоприменения". Чат-бот сейчас проходит тестирование, поскольку он должен уметь синтезировать информацию из картотеки дел, чтобы можно было быстро узнать, на какой стадии разбирательства находится дело, какие судебные акты вынесены. Кроме того, мы заканчиваем усовершенствование внутренней системы документооборота, благодаря чему скоро можно будет отследить все перемещения документов: от поступления заявления в суд до сдачи дела в архив. Думаю, будущее именно за такими технологиями.

Светлана Александровна, с 1 февраля 2021 года вы уходите в почетную отставку. Есть уже понимание, чем хотите заняться? Может быть, пойдете в судебные примирители?

Светлана Цветкова: Вообще это интересно, но развитие института притормозил коронавирус. Ухожу со спокойной душой: у нас в суде сложилась хорошая команда, все руководящие должности укомплектованы, даже на секретарей конкурс в этом году - 11 человек на место. Но, конечно, дело не только в том, что многие юристы остались без работы - привлекает наша корпоративная культура. Бывает, молодежь, уйдя от нас куда-то в коммерцию, потом возвращается. Потому что у нас особая атмосфера, отношения между коллегами, есть психолог, молодежный научно-консультативный совет - они начинают этим дорожить.

Справка "РГ"

Стаж работы Светланы Цветковой в юридической сфере - более 30 лет, в должности судьи - более 22 лет. Руководителем Арбитражного суда Свердловской области она пробыла 9 лет. Имеет звание "Почетный работник судебной системы", награждена медалью "За заслуги перед судебной системой РФ" II степени, почетной грамотой Высшего арбитражного суда РФ, знаком отличия Арбитражного суда Свердловской области, юбилейными медалями. "Ассоциация юристов России" присудила ей премию "За вклад в развитие правового просвещения".