Римас Куртинайтис: Рад, как именно мы боролись с "Баварией"

Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба "Химки", олимпийский чемпион Сеула-1988 Римас Куртинайтис прокомментировал игру своей команды в напряженном гостевом матче против мюнхенской "Баварии" (77:80) в рамках 12-го тура Евролиги. Наставник отметил положительные стороны в действиях своих подопечных, несмотря на поражение.

- Несмотря ни на что, я рад, как именно мы играли, как боролись во встрече с немецким клубом. Знаем, как тяжело противостоять "Баварии" в Мюнхене, - отметил Куртинайтис. - Матч получился тяжелым. Обе команды показали хорошую игру, и все решалось в концовке, в которой мы приняли несколько неверных решений. И мы, и "Бавария" были в "бонусе", мы должны были играть более агрессивно. Особенно наши "малыши" против их "больших", а также на периметре, в проходах, провоцируя фол и вставая на линию штрафных. Однако мы поступили неверно и проиграли. Это первый матч в сезоне, который мы провели полным составом. Для некоторых наших ребят непросто выходить на площадку после такого перерыва, например Стефану Йовичу. В последний раз он играл в баскетбол еще в марте, это был прошлый сезон. Спустя девять месяцев он вернулся, провел первую встречу, но пока не находится в своей лучшей форме. Тем не менее, он сыграл хорошо и очень нам помог.

Действительно, химчане более чем достойно провели матч с "Баварией", которая сейчас находится на третьем месте в регулярном чемпионате Евролиги с солидным показателем 8 побед - 4 поражения. Впереди мюнхенской команды только испанская "Барселона" (9-2) и наш ЦСКА (9-3), в этом туре обыгравший на своей площадке греческий "Олимпиакос" (80:61).

В Мюнхене у "Химок" в стартовом составе вышли Алексей Швед, Сергей Карасев, Вячеслав Зайцев, Йонас Жеребко и Девин Букер. В середине второй четверти преимущество гостей достигло 15 очков (32:17), однако набравшие в этом сезоне серьезный ход хозяева сдаваться не собирались и постепенно догнали российского оппонента.

Перед началом заключительной четверти счет был равным (64:64), а в концовке все решили детали. У "Баварии" был перевес именно за счет того, что мюнхенцы выступали на своем паркете. Последний раз равенство по результату (77:77) было зафиксировано за 42 секунды до сирены об окончании основного времени матча.

В составе нашей команды самыми результативными стали Швед (20 очков), Грег Монро (18) и Янис Тимма (10). Отметим, что в тройку лучших бомбардиров "Химок" вошли два игрока, вступившие в борьбу со скамейки запасных.

- Думаю, мы провели не такой уж и плохой матч, особенно в сравнении с двумя последними играми. У нас хороший состав, хорошие баскетболисты, просто нужно одержать пару побед, чтобы вновь почувствовать уверенность, которая была у нас в прошлом сезоне, - подытожил Куртинайтис. - Это нелегко, но в данный момент нужно разобраться с тем, чтобы принимать правильные решения в концовках, тем более у нас такие опытные исполнители.

В следующем, 13-м туре, в рамках Евролиги состоится классическое российское противостояние: "Химки" - ЦСКА. Встреча пройдет на "Арене Мытищи" 11 декабря. Начало в 20.00. В этом сезоне команды уже сразись друг с другом в чемпионате интернациональной Единой лиги. Тогда, в первой декаде ноября, "Химки" одержали красивую победу - 86:78.