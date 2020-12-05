Российские военные впервые использовали в Карабахе робота-сапера "Уран-6"

Находящиеся в Нагорном Карабахе саперы Международного противоминного центра Минобороны России начали использовать при очистке территории специальную технику.

"Впервые в работах по разминированию местности от неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов задействован многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6", с помощью которого было обследовано около 8 гектаров местности в районе населенного пункта Ходжалы", - сообщило в субботу наше военное ведомство.

Там уточнили, что применение таких дистанционно управляемых беспилотных мобильных инженерных средств позволяет увеличить площадь разминируемых территорий, обеспечивая при этом безопасность личного состава. Оператор может управлять "Ураном-6" на удалении до 800 метров. Имеющиеся на устройстве четыре видеокамеры высокой четкости обеспечивают ему хороший круговой обзор. "В ходе работы этого комплекса находящиеся в земле боеприпасы обезвреживаются в результате срабатывания или физического разрушения", - отметили в Минобороны РФ.

"Уран-6" может сам дистанционно выполнить такую операцию с помощью специального вооружения. Что гарантирует комплексу достаточно большой эксплуатационный срок. Робот-сапер оборудован различными тралами.

Но главное, что конструкторы установили на нем аппаратуру, позволяющую не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. То есть, этот комплекс отличит авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и противотанковой мины. Военные говорят, что ничего подобного в армии прежде не было.

Известно, что "Уран-6" наши саперы активно использовали для очистки местности в Сирии и на Северном Кавказе.

Что же касается Карабаха, то по последним данным Минобороны РФ, российские миротворцы провели инженерную разведку и разминировали местность вокруг опор линий электропередач вдоль дороги Шуша - Лысогорский. Очищено 4,8 га территории и 2,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 35 взрывоопасных предметов. Ликвидируют их на специальном полигоне. А когда транспортировка опасного груза невозможна, боеприпасы уничтожают на месте, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.

Минобороны России также сообщило, что всего наши инженерные подразделения разминировали в Нагорном Карабахе почти полсотни гектаров местности и 17 километров дорог. Было обнаружено и обезврежено около 1150 взрывоопасных предметов.

Кроме того, наши "голубые каски" продолжают обеспечивать безопасное возвращение в регион беженцев, оказывают гуманитарную помощь местным жителям и участвуют в восстановлении объектов гражданской и инженерной инфраструктуры. Так, за минувшие сутки с помощью российских военных были восстановлены четыре опоры и 1600 метров линий электропередачи, 1 километр газопровода, 2200 метров линий связи и две трансформаторных подстанции.