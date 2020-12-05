Закон Саратовской области от 2 декабря 2020 года № 142‑ЗСО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

принят Саратовской областной Думой 25 ноября 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области (далее - Фонд) на 2021 год:

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 32586 562,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 32470 450,3 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 31522 942,3 тыс. рублей и прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда в сумме 947508,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 32586 562,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

на 2022 год общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 34126 084,0 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 34005 054,6 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 33012 729,5 тыс. рублей и прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда в сумме 992325,1 тыс. рублей;

на 2023 год общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 36047 153,6 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 35923 677,6 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в сумме 34875 385,3 тыс. рублей и прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Фонда в сумме 1048 292,3 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда:

на 2022 год - 34126 084,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 36047 153,6 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2021 год формируются в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов формируются в объемах согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить межбюджетные трансферты в бюджет Фонда, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить межбюджетные трансферты в бюджет Фонда, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить межбюджетные трансферты из бюджета Фонда, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить, что средства, за исключением безвозмездных поступлений, поступившие в доходы бюджета Фонда сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 4680 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Саратовской области, с 1 января 2021 года в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Саратовской области В.В.Радаев







